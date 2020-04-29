ОПЕК+ и нефтеэкспортёры из G20 создадут комитет для мониторинга добычи

https://static.news.ru/photo/33906304-59df-11ea-88a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что мониторинг сокращения добычи нефти будет проводиться совместными усилиями стран ОПЕК+ и экспортёрами «большой двадцатки».

Мы договорились ситуацию мониторить в ежемесячном режиме среди стран ОПЕК+, а также в рамках договорённости на G20, — сообщил Газете.ru Новак.

Он пояснил, что среди министров энергетики стран G20 будет создан мониторинговый комитет, который будет следить, в том числе, за ситуацией по спросу и добыче нефти в странах, не входящих в ОПЕК+.

Новак также сообщил, что США не могут принять решение о добровольном сокращении добычи нефти на федеральном уровне, но работают над тем, чтобы урегулировать вопрос на уровне штатов.

Как писал NEWS.ru, министерство финансов РФ одобрило предложение Министерства энергетики о запрете до 1 октября импорта в Россию нефтепродуктов по цене ниже отечественных. Запрет будет введён на ввоз в Россию дизеля, бензина, керосина и газойлей. В настоящий момент российские нефтеперерабатывающие заводы не могут конкурировать с зарубежными из-за действия демпфирующего механизма. Он удерживает цену на бензин и дизельное топливо на АЗС в пределах инфляции. При высокой стоимости нефти государство предоставляет НПЗ компенсацию, а при низкой стоимости нефтяники должны платить государству сверхприбыль.