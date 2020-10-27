Опасное исключение: нужно ли в пандемию заполнять наши стройки мигрантами

Российский Минстрой готовит инициативу для правительства с целью разрешения точечного ввоза в РФ мигрантов из ближнего зарубежья для работы на стройках. Это нужно для того, чтобы не переносить сроки строительства. Об этом на конференции Forbes заявил замглавы ведомства Никита Стасишин. Пока это лишь предложение, и сейчас оно обсуждается с Федеральной миграционной службой (ФМС) и Роспотребнадзором.

Чиновник отметил, что его ведомство намерено в определённых случаях просить о возможности ввоза конкретного числа рабочих по заявленному списку, если будет видеть, что возникший отток рабсилы может оказать влияние на сроки.

Это не будет массово, это будет только для больших структурных компаний либо групп компаний из Москвы, области и других крупных городов, — сказал Стасишин.

Напомним, что ещё с сентября вице-премьер Марат Хуснуллин утверждал, что на стройплощадках отмечается острый дефицит рабочей силы, который связан с невозможностью привлечь иностранцев из-за закрытых границ.

Он уверял, что кабмин готовит программу по переобучению трудовых ресурсов под строительные специальности, а премьер-министр Михаил Мишустин обещал при этом, что власти выделят 4 млрд рублей с целью создания временных рабочих мест в строительной отрасли, на транспорте, в сфере ЖКХ, а также в социальных службах.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тот же Стасишин ранее заявлял, что регионы испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на строительных площадках и «это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку». Московские власти привели удивительную статистику, согласно которой число мигрантов в столице уменьшилось на 40%. Улицы, мол, убирать некому — не все москвичи готовы за это браться, хотя некоторые из них и потеряли работу из-за локдауна. Любопытно, но вместо местных трудовых сил приходилось привлекать людей из других регионов России.

Очевидно, что работодателю с мигрантами проще — они более послушные и зависимые в юридическом смысле, их легче заставить работать во внеурочное время и так далее. Что же касается предложения Минстроя, то границы уже открывали для квалифицированных специалистов. Вот это называется «точечный ввоз», а в случае с трудовыми мигрантами речь будет идти о тысячах человек. Не очень представляю, как это сделать безопасно с эпидемиологической точки зрения. Я не люблю «исключения из правил». Юлия Флоринская замдиректора Центра миграционных исследований и старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ замдиректора Центра миграционных исследований и старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ

По её мнению, «все поправки и дополнительные пункты в конечном итоге просто запутывают людей, а временные правила часто начинают действовать постоянно». Эксперт считает, что нужны конкретные шаги в тот момент, когда это будет возможно. Если власти считают, что сейчас эпидемиологическая ситуация не позволяет открывать границы со странами Средней Азии, значит, не стоит их открывать, резонно отмечает Флоринская.

Я не вижу рационального зерна, хотя понимаю точку зрения работодателей, которые не хотят терять деньги. Если зарплаты у трудовых мигрантов и российских граждан на стройках одинаковые, что раньше мешало работодателям привлекать к работе россиян? Значит, либо их просто нет, либо они не готовы работать за предлагаемые деньги, ехать в другие регионы и жить там в тяжёлых условиях. Я не уверена, что во время пандемии массовый приезд даже внутренних трудовых мигрантов можно считать безопасным, — подчеркнула ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС.

Но реальность, похоже, диктует своё, ведь сейчас многие сферы, где использовался труд мигрантов, столкнулись со снижением их притока. При этом одна треть из всего потока приезжих трудилась в строительстве. Но если, например, в розничной торговле и ЖКХ масштабы привлечения рабочей силы меньше и такие вакансии можно закрыть точечно, то вот в строительстве для возведения объектов требуется достаточно большая численность работников разных специальностей и квалификации.

Такой запрос можно решить, ввозя на время строительства определённую численность необходимых работников. Данную практику применяли в советское время, когда определённые объекты возводили югославские или турецкие строители. Поэтому сейчас это может быть хорошим выходом для поддержания отрасли и соблюдения сроков строительства. Обеспечить своими ресурсами все потребности строительства вряд ли получится. Многие специалисты указывают, что здесь проблема не в заработной плате и не в желании использовать местную рабочую силу, а в недостатке квалифицированных рабочих. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правда, возникает вопрос: а что, в России квалификация кадров хуже завозной, мигрантской? Эксперты соглашаются, что можно предлагать сотрудничество и местным безработным. Поскольку это, с одной стороны, возможность обеспечить рабочей силой объекты строительства, а с другой — шанс повысить свой доход и получить добавку к пособию по безработице.

Но понятно, что это не решит проблему обеспечения сферы строительства профессиональной рабочей силой. Даже если безработные и воспользуются такой схемой, то это только минимальной численностью, и труд будет неквалифицированный. А схема точечного ввоза должна будет, наверное, предусматривать ответственность приглашающей стороны, что в непростых санитарно-эпидемиологических условиях важно, — отмечает Людмила Иванова-Швец.

Популярность зарубежной рабочей силы у отечественных строителей объясняется рядом факторов. В первую очередь это дешевизна и неприхотливость к условиям труда и проживания, что позволяет сокращать издержки даже при официальном оформлении мигрантов через трудовой патент. Приезжие строители, как правило, не обременены в России семьями, необходимостью выплачивать кредиты и иными регулярными расходами и могут позволить себе работать за гораздо более низкую плату, которую в основной своей массе они отправляют на родину. Ну а готовность работать сверхурочные часы, равно как и в выходные, также делает их более привлекательными для найма.

Немаловажную роль играет и мобильность приезжей рабочей силы. Трудовые мигранты готовы перемещаться с объекта на объект как в пределах одного региона, так и по стране в целом. Отечественная рабочая сила такой мобильностью не обладает, так как привязана к месту семьёй и жильём. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

По его словам, замещение мигрантов местными кадрами только через материальное стимулирование (пониженная налоговая ставка для низкооплачиваемых категорий работников) вряд ли позволит решить проблему безработицы.

Нельзя недооценивать и способность мигрантов к демпингу с точки зрения зарплат. В таком случае придётся понижать ставку НДФЛ для ещё большего круга занятых, а это отказ от налоговых поступлений, на который органы власти вряд ли готовы пойти, уверен Пискунов.

Немаловажен также и психологический аспект: определённые профессии у нас в стране стойко ассоциируются с мигрантами, и россияне не спешат конкурировать с ними за эти рабочие места, — резюмировал специалист.