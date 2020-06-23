Онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами

https://static.news.ru/photo/e1446d6a-b4de-11ea-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Розничные интернет-магазины следует допустить к продаже медикаментов, говорится в обращении Торгово-промышленной палаты (ТПП) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также идею поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Данная мера, как подчёркивают авторы инициативы, позволит сделать доставку лекарств бесплатной для покупателей, а также значительно её ускорить. Однако аптечные сети выступают против такого нововведения, аргументируя это потенциально высоким риском роста объёма фальсификата на рынке, пишут «Известия».

Себестоимость доставки лекарств из интернет-аптек составляет около 300 рублей, так как аптеки торгуют только одной категорией товаров. Крупные же онлайн-магазины продают товары разных категорий, средний чек покупки у них выше, что позволяет снизить себестоимость доставки до 40 рублей в среднем и сделать её бесплатной, заложив эту сумму в общий объём издержек, пояснил президент АКИТ Артём Соколов.

В некоторых странах правительство допускало ритейлеров к продажам лекарств, ничем хорошим для потребителей это не закончилось. Уровень фальсификата в продажах резко подскакивал, так как у обычных продавцов просто нет опыта работы с препаратами, — заявила Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина.

Председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленно палаты (ТПП) Алексей Фёдоров указал на спорный момент в правилах выдачи разрешений на онлайн-продажи лекарств: согласно утверждённому 16 мая кабмином постановлению правительства, необходимо, чтобы фармацевт отпускал покупателю лекарственные препараты при доставке. При этом в документе не указано, когда конкретно происходит это происходит: когда потребитель приобретает их в Интернете, или когда получает непосредственно в руки.

Здесь возникает коллизия, поэтому необходимо правовое уточнение этого пункта. Если Минздрав подтвердит, что лекарства должны доставлять исключительно фармацевты, то стоимость их доставки существенно возрастёт — на 50%, ведь количество таких специалистов в стране на порядок меньше, чем курьеров, — обратил внимание эксперт.

По мнению директора Института стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, со временем аптечные сети адаптируются и смогут развивать свои курьерские службы, что снизит себестоимость доставки.

На данный момент аптеки могут продавать онлайн все лекарства, кроме рецептурных, наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих с объёмной долей этилового спирта свыше 25%.

Как писал NEWS.ru ранее, основная часть субъектов РФ подготовились к работе с маркированными лекарствами. Маркировка препаратов станет обязательной с 1 июля 2020 года.