Онищенко рассказал, как получить деньги за вакцинацию

https://static.news.ru/photo/81dbc448-8b2c-11eb-9fca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поспособствовать повышению интереса к иммунопрофилактике могут работодатели. Об этом NEWS.ru рассказал экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Необходимость вакцинироваться можно прописать в трудовом договоре при найме нового сотрудника. В данном случае гражданин получит не прямую выплату, а компенсацию лечения от работодателя, если заболеет. По словам Онищенко, такая практика показала высокую эффективность в рамках предотвращения распространения гриппа.

При найме на работу в договоре прописывается условие, что каждый сезон в связи с ростом заболеваемости гриппом или же другой инфекции сотрудник будет прививаться. Если привьётся и заболеет, то ему компенсируют лечение. За ним сохраняется право не прививаться, однако, если он заболеет, то лечение ему компенсировать никто не будет. Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

Экс-глава Роспотребнадзора считает, что стимулировать интерес к вакцинации прямыми выплатами – «грубо и неправильно». Депутат также отметил, что в бюджете нет средств на подобного рода инициативы.

К тому же, как отметил Онищенко, на текущий момент нет необходимости «подкупать» население – российские вакцины и так пользуются спросом у граждан.

У нас нет в этом необходимости. Я не вижу нежелание людей, я вижу недостаток вакцин. Если мы её [вакцинацию] раскрутим, всё будет нормально. В марте у нас будет 12 миллионов двойных доз, в следующем месяце только 17. Этого мало. Вот с гриппом – мы начали прививаться в августе, в октябре мы уже 70 миллионов человек привили, – рассказал Онищенко.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что в России за первую половину 2021 года будет произведено 80 млн доз «Спутник V».