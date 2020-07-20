Онищенко объяснил неизбежность роста цен на лекарства в РФ

https://static.news.ru/photo/dc4eac58-ca05-11ea-8cf9-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательная маркировка приведёт к росту цен на лекарства в России. Для этого придётся покупать специальное оборудование, что в дальнейшем будет вложено в цену препаратов.

Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Депутат Госдумы списал повышение на обычные законы бизнеса.

Цена, конечно же, увеличится, потому что необходимо покупать оборудование для маркировки. То, что потратят на оборудование, вложат в цену лекарства, — цитирует политика URA.RU.

Обязательная маркировка на лекарства вступила в силу с 1 июля. Вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только с согласия межведомственной комиссии. Маркировка позволяет отследить легальность происхождения препарата, дату и место его изготовления.

Онищенко уверен, что на данный момент нужно вводить систему обязательной маркировки с минимальными потерями для здоровья россиян. Готовность производств, логистики, медицинских учреждений к введению маркировки, по сведениям депутата, составляет на сегодня 60%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ассоциации фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. Производители медикаментов считают, что в противном случае месяца через три-четыре в России могут начаться перебои в обеспечении населения лечебными препаратами.