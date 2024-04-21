«Он токсичен»: названа валюта, которая может прийти на смену доллару Экономист Беляев: юань может заменить доллар в качестве резервной валюты

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Заменить доллар в качестве резервной валюты может юань, поскольку китайская экономика в валовом значении выходит на первое место, заявил в беседе с NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, для этого необходимо, чтобы торговля у Китая была налажена с другими государствами в таком же объеме, как это сейчас сделано у Соединенных Штатов.

Да, доллар токсичен, и мы будем видеть, как постепенно он будет вытесняться. Но процесс этот будет не быстрым. Вытеснить его сможет юань, потому что китайская экономика в валовом значении выходит на первое место. Но нужно, чтобы торговля у Китая была налажена с другими странами в таком же объеме и масштабе, как сейчас у США, — сказал Беляев.

Как пояснил экономист, за последние 20 лет наблюдается подъем Китая и в целом Юго-Восточной Азии, из-за чего растет и влияние юаня. По словам Беляева, китайская валюта все чаще входит в мировой оборот как расчетная. Он добавил, что в настоящее время сокращается ареал зоны действия доллара. Однако полностью заменить американскую валюту на другую пока не представляется возможным, отметил финансист.

Ранее эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцев заявил, что покупать юани лучше, когда его курс опустится до 12,5 рубля. Он также объяснил причину слабости российской валюты к доллару, евро и юаню. По словам Зельцева, речь может идти о спекуляциях в преддверии окончания срока действия указа президента России.