Оценка роста российской экономики резко улучшилась ЕБРР: прогноз роста ВВП России в 2024 году составляет 2,5%

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Европейский банк реконструкции и развития увеличил свою оценку роста ВВП России по итогам 2024 года до 2,5%, сообщает ТАСС. Ранее этот показатель зафиксировался на отметке 1%.

Пересмотр прогнозов объяснили производственным бумом в оборонной сфере. В качестве еще одной причины называется активизация торговли России с Китаем и другими незападными странами. Предыдущая оценка, по сравнению с которой показатель отметил значительный рост, была дана банком в сентябре 2023 года. Сейчас эксперты ЕБРР ожидают рост российской экономики в 2025 году в районе 1,5%.

Ранее зампред правительства Александр Новак анонсировал новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В ходе выступления на встрече с комитетом Госдумы по энергетике он пояснил, что Россия планирует перейти к новой модели экономического развития, основанной на росте предложения. Проекту будет дан старт в ближайшее время, добавил он.

До этого министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что повышение доходов российских граждан по итогам 2024 года прогнозируется на 5,3% в реальном выражении. По его словам, в номинальном выражении ожидается увеличение доходов населения на 12,3%.