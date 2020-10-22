Обманутые дольщики смогут без суда повторно использовать маткапитал

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Обманутые дольщики, получившие компенсации вместо готового жилья, получат право второй раз использовать материнский капитал без соответствующего обращения в суд. Данную норму закрепило постановление российского правительства.

Речь идёт о людях, вложивших маткапитал в новую недвижимость, но из-за банкротства застройщиков получили вместо квартиры компенсацию, говорится на сайте кабмина.

До этого в подобных ситуациях дольщики, вернув маткапитал, были вынуждены «отправить» их обратно в Пенсионный фонд РФ. Право на повторное использование пособия они получали только после обращения в судебные инстанции. Обычно решение принимали в пользу граждан, но на это уходило время.

В 2021 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 483 882 рублей и до 639 432 рублей на второго ребёнка. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, независимый экономист Дмитрий Адамидов заявил, что российские потребители отреагировали на снижение цен на бывшие в употреблении квартиры по отношению к стоимости жилья на первичном рынке и бросились скупать «вторичку».