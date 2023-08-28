Объем наличных денег в банках и банкоматах рекордно вырос РБК: объем наличных денег в банкоматах и кассах банков превысил 2 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем наличных денег в кассах банков и в банкоматах впервые преодолел планку 2 трлн рублей, по состоянию на 1 августа он достиг 2,07 трлн рублей, передает РБК. За месяц прирост составил 9,6%, или 180,9 млрд рублей. Одной из причин увеличения объема наличных денег является желание россиян выгодно обменять валюту на рубли, считает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Такой прирост стал максимальным с сентября 2022 года, когда уровень подскочил на 201,9 млрд рублей. Подъем наблюдается второй месяц подряд — в июне объем наличных вырос на 111,8 млрд (+6,3%).

На фоне ослабления рубля рос спрос на валютообменные операции. Зачастую граждане могли конвертировать в рубли валютную наличность, прибереженную с прошлого года, пытаясь компенсировать прошлогодние покупки долларов и евро на пике их курса к рублю, — сказал Беликов.

Ранее экономист Потапенко рассказал, что от повышения курса доллара напрямую доходы россиян не падают. Это происходит из-за роста выплат. Вместе с тем экономист отметил, что сейчас заметно увеличился производительный ВВП, благодаря чему Росстат сейчас представит данные о том, что прибыль возросла.

До этого экономист Денис Ракша объяснил, что ЦБ повысил ставку в ответ на ослабление рубля и для предотвращения нового всплеска инфляции. С точки зрения регулятора в течение 2023 года происходил перегрев потребительского рынка: спрос на рост денежной массы в России был выше объема товаров, что толкало цены вверх.