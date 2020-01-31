Российская экономика, которая уже 6 лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо. Во всяком случае в этом уверены эксперты Financial Times. Между тем, с этим согласны далеко не все специалисты.

В статье «Россия: адаптация к санкциям оздоравливает экономику» (Russia: adapting to sanctions leaves economy in robust health) говорится о том, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, экономика РФ развивается стабильнее, чем прежде. В качестве конструктивного примера приводится создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 миллиардов долларов. При этом «экспортерам удалось найти новые рынки, а импортерам — внутренние альтернативы».

По мнению профессионалов, опрошенных Financial Times , такое положение дел стало возможным благодаря проведению «разумной финансовой политики, экономической адаптации за годы действия западных ограничений, а также большой удаче».

Влиятельная британская газета указывает на то, что лишь немногие экономисты пытаются оспорить тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня улучшилась именно в результате введения западных санкций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необъятная ответила на ограничения в трёх ключевых областях. В первую очередь Российская Федерация своевременно «затянула пояса», сократила государственные расходы и «заставила свои банки и крупные корпорации расчистить балансы».

Второе важное действие связано с тратой триллионов рублей на программы по импортозамещению, а также с запретом импорта продуктов питания из Евросоюза, чтобы стимулировать внутреннее производство. Кроме того, страна пересмотрела траты прибылей от продажи нефти и газа, направив доходы выше установленного уровня в ФНБ.

В конце статьи подчеркивается, что результаты такого курса впечатляют. В частности, российский госдолг составляет около 15 процентов от ВВП, тогда как средний аналогичный показатель по ЕС достигает отметки в 80 процентов.

Чтобы понимать почему газета делает такие выводы надо разобраться, кто автор статьи. Ведь это может быть элементарная ошибка в оценках. Или цель — завести в заблуждение читателей. Поэтому может статься так, что и смысла никакого нет — верить изданию. Потому что, чтобы не писали, санкции для России — очень неприятная и губительная вещь. Ведь подноготная материала может иметь смысл лукаво оправдать санкции в общественном мнении. Тем более, что данная газета влиятельна. Да и статья может быть заказной. Джульетто Кьеза экс-депутат Европарламента и итальянский общественный деятель экс-депутат Европарламента и итальянский общественный деятель

Кьеза убеждён, что санкции — в любом случае большой тормоз для экономики. Хотя бы потому, что многие финансовые сделки для РФ сейчас невозможны именно из-за всевозможных стопоров. Ограничения серьёзным образом препятствуют передвижению капиталов, мешают зарубежным инвестициям оплодотворять развитие и рост российской экономики.

Любые залежавшиеся в банках деньги за несколько месяцев приносят огромные потери, — сказал итальянский общественный деятель.

С ним согласен директор программ «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. Из-за санкций наша страна сильно сократила внешнюю торговлю и недополучает приток внешних займов (по оценкам, речь может идти о 250 млрд долларов). И всё это на фоне того, говорит эксперт, когда другие страны активно развивают кредитование и активно растут экономически.

Наша страна очень сильно затормозилась из-за отсутствия внешнего источника капитала. Если объяснять парадоксальную пользу санкций оживляющим национальную экономику импортозамещением, то даже этот посыл вряд ли практичен. Ты производишь свой собственный товар, но у тебя возникают трудности с конкурентоспособностью и с благосостоянием граждан. Считается, что санкции подняли сельское хозяйство — однако и с этим можно сильно спорить, насколько они продлили тренд, начавшийся ещё до «крымского» 2014 года, и насколько они привнесли что-то новое. Олег Шибанов директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы)

Однако важно понимать, что наше производство, как и любой другой страны мира, так или иначе встроено в мировые цепочки разделения труда, указывает Шибанов. Ведь если страна хочет производить что-то и посылать на экспорт (добывающие отрасли тут не в счёт), то очень важно использовать «промежуточные» товары — то есть импорт. Вот почему считать санкции полезными — слишком смело, подчёркивает аналитик РЭШ.

Олег Шибанов при этом согласен с тем, что ФНБ как эффективный механизм действительно помог сгладить влияние колебания нефтяных цен на нашу экономику в самый трудный период. Хотя, оговаривается он, его также можно было бы использовать и как бюджетное правило безо всяких санкций.

Эксперт полагает, что сравнение роста экономики до крымской весны и после существенно отличается в пользу досанкционного периода.

России хотелось бы развиваться быстрее, чем это происходит сегодня, — отмечает аналитик.

Он уверен, что России не стоит полагаться только на ресурсы в ситуации изолированного выживания, поскольку добыча нефти и газа у нас составляют менее 20% ВВП, и мы, так или иначе, остаёмся «экономикой услуг» (производим товары и услуги и обмениваемся ими с другим странами, получая технологии и многое другое).

Директор программ «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ считает, что для того, чтобы понять что санкции делают с экономиками достаточно взглянуть на примеры Ирана и Венесуэлы.

Им после санкций явно стало плохо, — заметил экономист. — Мировые рынки ощутимо влияют на всех нас — вот почему устойчивость российской экономики серьёзно зависит от открытости для нас глобального рынка.

И всё же, если ни считать вышеупомянутых безусловных сложностей, польза для нас от санкций и давления, видимо, некоторая есть. Об этом говорят различные управленцы и люди, относившиеся в разные годы к исполнительной власти.