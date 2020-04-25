Новый прогноз Минэкономразвития появится в конце мая

https://static.news.ru/photo/1df562e2-86fd-11ea-a8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство экономического развития России к концу мая 2020 года опубликует новый макроэкономический прогноз, заявил глава ведомства Максим Решетников.

Мы сейчас смотрим, какая ситуация на рынке нефти, какие оценки доходов. Я думаю, что мы к концу мая сделаем оценки, уже публичный прогноз представим. Сейчас мы считаем разные варианты, — рассказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Минфин РФ в 2020 году потратит около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов бюджета России, отметил министр финансов Антон Силуанов. Из них 1 трлн пойдёт на ненефтегазовые статьи. Остальные 2 трлн компенсируют потери сырьевого сектора. Средства выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Он добавил, что инфляция по итогам года не превысит плановых значений в 4%. По его словам, экономика страны готова функционировать в режиме ограничений, пока это необходимо для сохранения здоровья жителей РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Согласно данным Росстата, в марте показатель составлял 4,7%. По мнению чиновника, он может увеличиться до 7-8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов граждан страны.