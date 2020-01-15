https://static.news.ru/photo/d49d7588-37ee-11ea-b37e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Цена новостроек в наступившем году поднимется на 10%, квартир на вторичном рынке — на 6%. Пик роста цен придётся на весну и осень, летом цены стабилизируются.

Новостройки, которые продаются лучше всего, могут вырасти в цене на 15%. Рост цен связан с переходом рынка недвижимости на проектное финансирование, сообщают «Известия». Однако, часть новых домов строилась ещё по старым правилам, поэтому новая система не влияет на них.

Другими факторами роста цен являются снижение темпов строительства, инфляция, снижение ипотечных ставок. Новая модель финансирования строительства заработала с 1 июля прошлого года. Если до этого застройщики могли напрямую привлекать деньги дольщиков, то сейчас эти деньги лежат на счетах. И забрать эти деньги строители могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строить дома можно только за счёт кредиторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость квартир в российских новостройках в прошлом году увеличилась в среднемна 8%, сообщил глава Министерства строительства Владимир Якушев. По его словам, рост цен связан с реформой долевого строительства, однако во многих субъектах страны стоимость квадратного метра среагировала на инфляцию и осталась на прежнем уровне.