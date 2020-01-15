Цена новостроек в наступившем году поднимется на 10%, квартир на вторичном рынке — на 6%. Пик роста цен придётся на весну и осень, летом цены стабилизируются.
Новостройки, которые продаются лучше всего, могут вырасти в цене на 15%. Рост цен связан с переходом рынка недвижимости на проектное финансирование,
Другими факторами роста цен являются снижение темпов строительства, инфляция, снижение ипотечных ставок. Новая модель финансирования строительства заработала с 1 июля прошлого года. Если до этого застройщики могли напрямую привлекать деньги дольщиков, то сейчас эти деньги лежат на счетах. И забрать эти деньги строители могут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строить дома можно только за счёт кредиторов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость квартир в российских новостройках в прошлом году увеличилась в среднемна 8%, сообщил глава Министерства строительства Владимир Якушев. По его словам, рост цен связан с реформой долевого строительства, однако во многих субъектах страны стоимость квадратного метра среагировала на инфляцию и осталась на прежнем уровне.
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