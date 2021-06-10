Новая реформа повысит стоимость ОСАГО на 30%

https://static.news.ru/photo/e0f0dc62-c9dd-11eb-b741-96000091f725_660.jpg Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Стоимость оформления страхового полиса ОСАГО в России может увеличиться на 30% из-за предлагаемых Центральным банком и Минфином изменений. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники.

Речь идёт об увеличении лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до 2 млн рублей, уходе от учёта износа деталей и отказе от коэффициентов территории и мощности двигателя.

Эксперты полагают, что реформа потребует увеличения тарифов минимум на 30%. Их предположения основываются на прошлом опыте. Так, предложенные страховыми фирмами в 2019 году изменения в ОСАГО вызвали ощутимый рост цен.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) же считают, что падение курса рубля, инфляция, пандемия коронавируса и рост безработицы не отразились на доходах автомобилистов и дополнительная финансовая нагрузка не отяготит граждан.

Ранее сообщалось, что в конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. В частности, владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.