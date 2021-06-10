Новая реформа повысит стоимость ОСАГО на 30%

Стоимость оформления страхового полиса ОСАГО в России может увеличиться на 30% из-за предлагаемых Центральным банком и Минфином изменений. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники.
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Эксперты полагают, что реформа потребует увеличения тарифов минимум на 30%. Их предположения основываются на прошлом опыте. Так, предложенные страховыми фирмами в 2019 году изменения в ОСАГО вызвали ощутимый рост цен.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) же считают, что падение курса рубля, инфляция, пандемия коронавируса и рост безработицы не отразились на доходах автомобилистов и дополнительная финансовая нагрузка не отяготит граждан.
Ранее сообщалось, что в конце лета правила оформления страхового полиса ОСАГО в России изменятся. В частности, владельцам автомобилей больше не потребуется документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса.