Новак как эпоха: что теряет Россия от перестановок в Минэнерго

Александр Новак, предложенный Михаилом Мишустиным к повышению до вице-премьера, теряет министерское кресло, но может при этом продолжать представлять Россию в переговорном процессе с ОПЕК+. Несмотря на карьерный рост, он упускает контроль над энергетическим сектором, где его работа высоко ценилась в Кремле. Однако, как считают эксперты, такие перестановки связаны с тем, что новому главе ведомства — Николаю Шульгинову предстоит решить основную для Россию проблему — газификацию страны, которая отошла в сторону. NEWS.ru разбирался, что поменяется в энергетическом секторе.

Гендиректор компании «Русгидро» Шульгинов уже успел заявить о преемственности по всем ключевым направлениям в энергетической сфере. В свою очередь, профильный комитет Госдумы поддержал назначение Новака вице-премьером. Между тем вопрос о том, продолжит ли Новак курировать тему ОПЕК+, принесшую ему популярность, будет решать правительство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но уже сейчас понятно, что Россию на следующей встрече картеля будет представлять именно Новак. Другого человека сейчас просто нет. Не исключено, что президент сам и предложит ему курировать эту тему. И это было бы логично, ведь сделка высокочувствительная, и для Москвы значит очень многое. Это триллионы рублей, в том числе и бюджетных.

Как таковая позиция вице-премьера носит более стратегический характер, чем министра. Возможно, главная задача Новака будет в том, чтобы разрешать конфликты в ТЭК. Тем более, что он глубоко погружён в отраслевую специфику и по электроэнергетике, и по нефти с газом и по углю. Он хорошо разбирается в теме, в отличие от многих вице-премьеров, которые в последние годы курировали данную отрасль, но не были выходцами из неё. К примеру, Юрию Борисову тяжело давалась эта отрасль — было видно, что это не его вотчина, и ни одного ключевого решения, с тех пор как он стал вице-премьером, так и не было принято.

Юрий Борисов и Александр Новак Министерство энергетики Российской Федерации/facebook.com

Следует признать, что это не перестановки Мишустина, потому все решения по таким вопросам принимает Владимир Путин — так всегда было и пока остаётся, премьер же наравне с другими лоббистами участвует во внесение предложений. По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, когда-то Мишустин более активно участвует, когда-то — менее.

В случае с Новаком следует понимать, что это не решение Мишустина. Здесь следует понимать, что, скорее всего, это решение ненадолго. То есть структура правительства и персональные назначения — это на несколько месяцев. Поэтому говорить о том, что это окажет какое-то серьёзное влияние на определённые процессы преждевременно. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

В начале следующего года могут быть новые серьёзные перестановки, которые во многом обнулят нынешние, уверен он. Поэтому давать долгосрочный и даже среднесрочный прогноз по поводу последствий всех сегодняшних переходов явно не стоит.

Кто в действительности курирует ТЭК

Но нужно учитывать и то, что Минэнерго никогда по-настоящему не курировало нефтянку, потому что каждый руководитель нефтяной компании близок по политическому весу к министру. Вся электроэнергетика вместе взятая — это чуть больше 2 трлн рублей выручки. Это меньше, чем у любой из наших крупных нефтяных компаний. Поэтому руководители компаний имели возможность напрямую заходить к президенту России и обсуждать свои вопросы. Хотя некая подотчётность министерству энергетики, конечно, есть.

Российская энергетика — это отрасль, где доминируют крупные игроки и они либо имеют прямой выход на Владимира Путина как в случае с той же «Роснефтью» и «Газпромом», либо они пользуются покровительством фигур, которые имеют тесные контакты с президентом. Поэтому те вопросы, которые и до этого решались в обход министра энергетики, по-прежнему будут решаться в обход. То есть получается, что явных тактических последствий в ближайшие недели не будет.

Министерство энергетики Российской Федерации/facebook.com

Если посмотреть, то для Новака данная перестановка — это плюс с точки зрения того, что он остаётся в правительстве. Но он наверняка должен понимать тот факт, что здесь вопрос не в том, какие кадровые решения были приняты по нему, а какие решения будут приниматься в следующем году. От этого зависит дальнейшая аппаратная судьба. А сегодня, несмотря на весь информационный шум, — это всего лишь тактические кадровые решения, которые обусловлены в первую очередь информационными интересами Кремля, которые не будут иметь долгосрочного эффекта.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков считает, что Новак — это более логичная фигура для кураторства ТЭК, чем вице-премьер Юрий Борисов.

Новак был вице-губернатором в Красноярском крае, затем он перешёл в Минфин, потом — в Минэнерго, которым достаточно долго руководил. Я не вижу каких-то противопоказаний для этого назначения. Сергей Жаворонков старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара старший научный сотрудник Института переходного периода имени Гайдара

И надо понимать, что де-факто у нас влияние руководителей крупных нефтегазовых компаний может быть выше, чем влияние отдельно взятого министра энергетики и собственно вице-премьера. То есть когда Россия формирует какую-то переговорную позицию по ОПЕК, то лидеры нефтяного сектора фактически выступают на равных с Минэнерго и Минфином.

ОПЕК+ продолжается

Для России фигура главы Минэнерго означает куда больше, чем просто руководитель одного из министерств. Дело в том, что министр представляет нашу страну в переговорах с участниками соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Успех или неудача данной сделки, как показал опыт этого года, может резко изменить ситуацию на сырьевом рынке — обвалить или, наоборот, помочь вырасти ценам на нефть.

Именно поэтому, несмотря на смену позиции в правительстве, теперь уже экс-министр, скорее всего, продолжит курировать соглашение по сокращению добычи нефти, полагают эксперты.

Переход Александра Новака на другую работу не повлияет на переговорный процесс России с ОПЕК+. Во-первых, не исключено, что он может курировать эту сферу уже в качестве вице-премьера. У него ведь остались контакты и связи, он может продолжить эту работу Владимир Джабаров первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

Так что, смена руководства Минэнерго никак не изменит отношения со странами ОПЕК+, уверен сенатор. Позиция России здесь всегда была твёрдой и все договорённости, которые мы в своё время подписали с партнёрами, мы выполняем, отметил он.

Министерство энергетики Российской Федерации/facebook.com

Важность участия Александра Новака в заключении сделки ОПЕК+ неоспоримо, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Его личные отношения с руководителями энергетических отраслей стран ОПЕК+, а также погружённость в тему, экспертиза сыграли большую роль во всех предыдущих сделках, считает эксперт.

Я думаю, что Новак продолжит курировать наши отношения с ОПЕК+. С точки зрения наших зарубежных партнёров он остаётся олицетворением России в этой сделке. Вся аналитика шла через Минэнерго, через его команду, также как и переговорный процесс. Думаю, что роль, которую он сыграл в заключении соглашения, стала одной из причин его повышения до ранга вице-премьера. Полагаю, что нефтяная тема, связанная с внешней политикой и ОПЕК+, останется за ним. Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития директор Фонда энергетического развития

Николай Шульгинов имеет несколько другой опыт, пояснил эксперт. Он всю жизнь проработал в электроэнергетике и очень глубоко знает эту сферу. Можно сказать, что это самый разбирающийся в электроэнергетике министр со времён Советского Союза. Но нефтяная отрасль — не его профиль, пояснил специалист.

Александр Новак в должности главы Минэнерго представлял нашу страну во всех переговорах с ОПЕК+, с момента зарождения данного альянса в 2016 году. Всё началось с подписания совместного заявления России и Саудовской Аравии, направленного на стабилизацию сырьевого рынка. Новак назвал данное заявление новым этапом взаимоотношений между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Кстати, активное участие в достижении первого соглашения принял также президент России Владимир Путин. Участники сделки договорились уменьшить добычу на 1,758 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Следующее соглашение ОПЕК+ было заключено в декабре 2018 года, также при активном участии России и её министра энергетики. Страны-экспортёры договорились снизить производство на 1,2 млн баррелей в сутки. Но самыми сложными стали переговоры о третьем сокращении добычи в апреле этого года. На тот момент спрос на нефть упал более чем на 20% из-за введения карантина в разных странах, а сырьевые цены опустились ниже $25 за баррель.

Участникам соглашения ОПЕК+ предстояло договориться о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки. Залогом успеха стало сближение позиций неформальных лидеров сделки России и Саудовской Аравии. Страны договорились снизить производство до одинакового уровня — 8,5 млн баррелей в сутки. При этом, было решено, что в сделке не будет учитываться газовый конденсат, что позволило уменьшить объём сокращения добычи нефти со стороны России.

Новая встреча стран ОПЕК+, на которой будет решаться дальнейшая судьба сделки, запланирована на 1 декабря. И этот год показал, что так или иначе сделка с ОПЕК оказывает стабилизирующее воздействие на рынок и её надо продолжать.