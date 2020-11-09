Новак как эпоха: что теряет Россия от перестановок в Минэнерго

Александр Новак, предложенный Михаилом Мишустиным к повышению до вице-премьера, теряет министерское кресло, но может при этом продолжать представлять Россию в переговорном процессе с ОПЕК+. Несмотря на карьерный рост, он упускает контроль над энергетическим сектором, где его работа высоко ценилась в Кремле. Однако, как считают эксперты, такие перестановки связаны с тем, что новому главе ведомства — Николаю Шульгинову предстоит решить основную для Россию проблему — газификацию страны, которая отошла в сторону. NEWS.ru разбирался, что поменяется в энергетическом секторе.
Гендиректор компании «Русгидро» Шульгинов уже успел заявить о преемственности по всем ключевым направлениям в энергетической сфере. В свою очередь, профильный комитет Госдумы поддержал назначение Новака вице-премьером. Между тем вопрос о том, продолжит ли Новак курировать тему ОПЕК+, принесшую ему популярность, будет решать правительство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Но уже сейчас понятно, что Россию на следующей встрече картеля будет представлять именно Новак. Другого человека сейчас просто нет. Не исключено, что президент сам и предложит ему курировать эту тему. И это было бы логично, ведь сделка высокочувствительная, и для Москвы значит очень многое. Это триллионы рублей, в том числе и бюджетных.
Как таковая позиция вице-премьера носит более стратегический характер, чем министра. Возможно, главная задача Новака будет в том, чтобы разрешать конфликты в ТЭК. Тем более, что он глубоко погружён в отраслевую специфику и по электроэнергетике, и по нефти с газом и по углю. Он хорошо разбирается в теме, в отличие от многих вице-премьеров, которые в последние годы курировали данную отрасль, но не были выходцами из неё. К примеру, Юрию Борисову тяжело давалась эта отрасль — было видно, что это не его вотчина, и ни одного ключевого решения, с тех пор как он стал вице-премьером, так и не было принято.
Следует признать, что это не перестановки Мишустина, потому все решения по таким вопросам принимает Владимир Путин — так всегда было и пока остаётся, премьер же наравне с другими лоббистами участвует во внесение предложений. По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, когда-то Мишустин более активно участвует, когда-то — менее.
В случае с Новаком следует понимать, что это не решение Мишустина. Здесь следует понимать, что, скорее всего, это решение ненадолго. То есть структура правительства и персональные назначения — это на несколько месяцев. Поэтому говорить о том, что это окажет какое-то серьёзное влияние на определённые процессы преждевременно.
В начале следующего года могут быть новые серьёзные перестановки, которые во многом обнулят нынешние, уверен он. Поэтому давать долгосрочный и даже среднесрочный прогноз по поводу последствий всех сегодняшних переходов явно не стоит.
Кто в действительности курирует ТЭК
Но нужно учитывать и то, что Минэнерго никогда по-настоящему не курировало нефтянку, потому что каждый руководитель нефтяной компании близок по политическому весу к министру. Вся электроэнергетика вместе взятая — это чуть больше 2 трлн рублей выручки. Это меньше, чем у любой из наших крупных нефтяных компаний. Поэтому руководители компаний имели возможность напрямую заходить к президенту России и обсуждать свои вопросы. Хотя некая подотчётность министерству энергетики, конечно, есть.
Российская энергетика — это отрасль, где доминируют крупные игроки и они либо имеют прямой выход на Владимира Путина как в случае с той же «Роснефтью» и «Газпромом», либо они пользуются покровительством фигур, которые имеют тесные контакты с президентом. Поэтому те вопросы, которые и до этого решались в обход министра энергетики, по-прежнему будут решаться в обход. То есть получается, что явных тактических последствий в ближайшие недели не будет.
Если посмотреть, то для Новака данная перестановка — это плюс с точки зрения того, что он остаётся в правительстве. Но он наверняка должен понимать тот факт, что здесь вопрос не в том, какие кадровые решения были приняты по нему, а какие решения будут приниматься в следующем году. От этого зависит дальнейшая аппаратная судьба. А сегодня, несмотря на весь информационный шум, — это всего лишь тактические кадровые решения, которые обусловлены в первую очередь информационными интересами Кремля, которые не будут иметь долгосрочного эффекта.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков считает, что Новак — это более логичная фигура для кураторства ТЭК, чем вице-премьер Юрий Борисов.
Новак был вице-губернатором в Красноярском крае, затем он перешёл в Минфин, потом — в Минэнерго, которым достаточно долго руководил. Я не вижу каких-то противопоказаний для этого назначения.
И надо понимать, что де-факто у нас влияние руководителей крупных нефтегазовых компаний может быть выше, чем влияние отдельно взятого министра энергетики и собственно вице-премьера. То есть когда Россия формирует какую-то переговорную позицию по ОПЕК, то лидеры нефтяного сектора фактически выступают на равных с Минэнерго и Минфином.
ОПЕК+ продолжается
Для России фигура главы Минэнерго означает куда больше, чем просто руководитель одного из министерств. Дело в том, что министр представляет нашу страну в переговорах с участниками соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Успех или неудача данной сделки, как показал опыт этого года, может резко изменить ситуацию на сырьевом рынке — обвалить или, наоборот, помочь вырасти ценам на нефть.
Именно поэтому, несмотря на смену позиции в правительстве, теперь уже экс-министр, скорее всего, продолжит курировать соглашение по сокращению добычи нефти, полагают эксперты.
Переход Александра Новака на другую работу не повлияет на переговорный процесс России с ОПЕК+. Во-первых, не исключено, что он может курировать эту сферу уже в качестве вице-премьера. У него ведь остались контакты и связи, он может продолжить эту работу
Так что, смена руководства Минэнерго никак не изменит отношения со странами ОПЕК+, уверен сенатор. Позиция России здесь всегда была твёрдой и все договорённости, которые мы в своё время подписали с партнёрами, мы выполняем, отметил он.
Важность участия Александра Новака в заключении сделки ОПЕК+ неоспоримо, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Его личные отношения с руководителями энергетических отраслей стран ОПЕК+, а также погружённость в тему, экспертиза сыграли большую роль во всех предыдущих сделках, считает эксперт.
Я думаю, что Новак продолжит курировать наши отношения с ОПЕК+. С точки зрения наших зарубежных партнёров он остаётся олицетворением России в этой сделке. Вся аналитика шла через Минэнерго, через его команду, также как и переговорный процесс. Думаю, что роль, которую он сыграл в заключении соглашения, стала одной из причин его повышения до ранга вице-премьера. Полагаю, что нефтяная тема, связанная с внешней политикой и ОПЕК+, останется за ним.
Николай Шульгинов имеет несколько другой опыт, пояснил эксперт. Он всю жизнь проработал в электроэнергетике и очень глубоко знает эту сферу. Можно сказать, что это самый разбирающийся в электроэнергетике министр со времён Советского Союза. Но нефтяная отрасль — не его профиль, пояснил специалист.
Александр Новак в должности главы Минэнерго представлял нашу страну во всех переговорах с ОПЕК+, с момента зарождения данного альянса в 2016 году. Всё началось с подписания совместного заявления России и Саудовской Аравии, направленного на стабилизацию сырьевого рынка. Новак назвал данное заявление новым этапом взаимоотношений между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Кстати, активное участие в достижении первого соглашения принял также президент России Владимир Путин. Участники сделки договорились уменьшить добычу на 1,758 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года.
Следующее соглашение ОПЕК+ было заключено в декабре 2018 года, также при активном участии России и её министра энергетики. Страны-экспортёры договорились снизить производство на 1,2 млн баррелей в сутки. Но самыми сложными стали переговоры о третьем сокращении добычи в апреле этого года. На тот момент спрос на нефть упал более чем на 20% из-за введения карантина в разных странах, а сырьевые цены опустились ниже $25 за баррель.
Участникам соглашения ОПЕК+ предстояло договориться о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки. Залогом успеха стало сближение позиций неформальных лидеров сделки России и Саудовской Аравии. Страны договорились снизить производство до одинакового уровня — 8,5 млн баррелей в сутки. При этом, было решено, что в сделке не будет учитываться газовый конденсат, что позволило уменьшить объём сокращения добычи нефти со стороны России.
Новая встреча стран ОПЕК+, на которой будет решаться дальнейшая судьба сделки, запланирована на 1 декабря. И этот год показал, что так или иначе сделка с ОПЕК оказывает стабилизирующее воздействие на рынок и её надо продолжать.