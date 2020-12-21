Новак заявил об изменениях на рынке нефти на новостях о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/6c67b166-4389-11eb-94d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что новости о закрытии границ Великобритании из-за нового штамма коронавируса негативно отразились на нефтяном рынке.

Как вы знаете, очень серьёзные локдауны сейчас были введены относительно поездок в Великобританию. Появился там новый какой-то штамм коронавируса, в общем-то, это повлияло в том числе и на то, что сегодня на рынках мы видим существенную коррекцию по цене на нефть, а два дня назад этого мы ещё не видели, — приводит слова Новака РИА Новости.

Он отметил, что на восстановление цен на нефть на мировом рынке может потребоваться два-три года.

Восстановление рынка будет более медленным, чем изначально ожидалось. И поэтому наши прогнозы по рынку меняются. Многие эксперты говорят о том, что оно может занять около двух лет. Два-три года, возможно, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на нефть Brent 21 декабря опустилась ниже отметки в $50 за баррель. По состоянию на 13:15 мск стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent опустилась на 5,61% — до $49,35 за баррель. Нефть WTI подешевела на 4,89% — до $46,48 за баррель.