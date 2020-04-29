Новак: сокращение спроса на нефть близко к своему пику

https://static.news.ru/photo/94b01490-8a13-11ea-9cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что снизившийся во всём мире спрос на нефть уже практически достиг своих пиковых значений. По его мнению, дисбаланс на нефтяном рынке должен уменьшиться во второй половине мая.

Мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25–30 млн баррелей в стуки относительно уровня прошлого года, — цитирует ТАСС Новака.

Министр также отметил, что российский топливно-энергетический комплекс продолжает реализацию всех ключевых инвестиционных проектов. Кроме того, Минэнерго подготовило предложения по поддержке нефтесервисной отрасли в условиях сокращения добычи.

Как писал NEWS.ru, российские компании смогут в мае выполнить сделку ОПЕК+ по снижению нефтедобычи на 100%, несмотря на то что последнюю неделю наращивали производство. По данным Новака, экспорт российской нефти не должен сильно упасть. Он добавил, что многое будет зависеть от ситуации на внутреннем рынке.

Ранее британская компания BP заявила, что сократит добычу нефти на своих проектах в странах — участницах ОПЕК+, в том числе в России, во II квартале. Совет директоров «Роснефти» определится с позицией по вопросу сокращения добычи нефти в мае – июле 2020 года на заседании 30 апреля.