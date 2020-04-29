Новак рассказал об экономии в РФ электроэнергии из-за самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5e223938-8a15-11ea-ba17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребление электроэнергии в России с 30 марта снизилось на 3%. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

В рамках совещания по вопросам развития энергетики под председательством президента РФ Владимира Путина он отметил, что режим самоизоляции оказал влияние на электроэнергетическую отрасль.

В период с 30 марта этого года снижение электропотребления составило коло 3% — это с учётом исключения температурного фактора, — цитирует его ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Новак заявил, что платежи за электроэнергию в России в апреле упали на 7% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Он также подчеркнул, что с платежами за тепловую энергию ситуация обстоит ещё хуже. Здесь показатель составил около 80% в апреле.