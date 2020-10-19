Новак рассказал, как РФ выполняет сделку ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/08b1b538-1254-11eb-9420-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в сентябре 2020 года была выполнена на 102%. По его словам, сейчас сделка «оперативно реагирует на ситуацию на рынке».

При этом Россия является ответственным участником соглашения. Со стороны Москвы обязанности исполняются на уровне, близком к идеальному, отметил министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Россия всегда была ответственным участником соглашения ОПЕК+ и исполняет свои обязанности и те квоты, которые установлены, всегда близко к 100%. Это и сейчас, и по новому соглашению так происходит, — подчеркнул Новак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять соглашение о сокращении добычи нефти в полном объёме. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Он добавил, что следующая встреча министров мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в ноябре 2020 года, чтобы подвести итоги за октябрь, а также оценить ситуацию, которая будет складываться в зимний период.