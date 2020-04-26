Новак призвал не относиться слишком серьёзно к низким ценам на нефть

https://static.news.ru/photo/9a6f5b58-87ba-11ea-96f7-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьёзно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.

Это бумажная торговля, это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, поэтому продавались по бросовой цене, — сказал министр в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение цен на нефть. По его словам, РФ сможет жить в условиях дешёвых углеводородов. При этом представитель главы страны отметил, что властям необходимо быть очень рачительными в использовании имеющихся средств. Песков добавил, что в связи с этим нельзя предаваться «каким-то популистским настроениям», таким как желание раздать деньги в один момент и «залить деньгами экономику», писал NEWS.ru.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.