Новак не исключил роста цен на газ в Европе до $4 тысяч

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия никогда не использовала энергоресурсы как оружие, поставки газа в Европу осуществляются в соответствии с контрактами. Тем не менее цены на газ в Европе продолжают расти и могут достичь уровня в $4 тысячи за тысячу кубометров, после чего вырастут ещё больше. Его слова приводит ТАСС.

Цена на газ в отдельные моменты, как вы знаете, достигала $4 тысяч за тысячу кубометров. И это на самом деле не предел, — подчеркнул Новак.

Он объяснил это недостаточным уровнем заполненности подземных газовых хранилищ, который снизился до 26% против 30,6% в аналогичный период прошлого года.

Ранее экономист Василий Колташов согласился с заявлением вице-премьера Александра Новака, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад. Эксперт также обратил внимание, что западные страны ведут не совсем грамотную монетарную политику, что и приводит к росту цен на энергоносители. По его словам, в западных странах долгие годы создавалась избыточная денежная масса, и именно она оказывает давление на товарные цены