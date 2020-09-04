Новак допустил рост цен на нефть до $65 в 2021 году

https://static.news.ru/photo/116d13a4-eead-11ea-b62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена нефти в следующем году может подняться до $65 за баррель, но этот рынок будет всё ещё волатилен, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Более реальной ценой он назвал $50-55 за баррель «чёрного золота».

Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне. Но динамика может быть волатильной всё еще. Мой прогноз более скромный, чем у Goldman Sachs. По моему мнению, в 2021 году мы, скорее всего, окажемся в коридоре $50-55 за баррель, — цитирует ТАСС ответ Новака на вопрос, возможна ли стоимость нефти в $65 за баррель в 2021 году.

Выступая на онлайн-конференции «Энергия будущего», Новак добавил, что в течение года не исключены как низкие, так и высокие цены нефть.

Как писал NEWS.ru, вторая волна коронавируса может обрушить цены на нефть. Такой прогноз сделали аналитики агентства Wood Mackenzie. Они ухудшили свои предыдущие оценки, согласно которым цена на нефть в 2030 году должна составить $86 за баррель. Что же касается краткосрочной перспективы, то и в этом случае нефтяной рынок не сулит России ничего хорошего. Даже без учёта риска второй волны аналитики Goldman Sachs считают, что рост спроса на нефть с августа по декабрь существенно замедлится. Если за весну и начало лето спрос на энергоносители вырос на 12,5 млн баррелей в день, то к декабрю, как ожидается, он увеличится только на 1 млн баррелей в день. Всё это говорит о том, что цены на нефть в ближайшие месяцы будут держаться примерно на нынешнем уровне и чудес ожидать не стоит.