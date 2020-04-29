Новак: добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что угольные компании сократили добычу угля.
В апреле добыча угля снизилась на 10,3%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, поставки на внутренний рынок также снизились примерно на 6,3%, — рассказал министр на совещании по вопросам развития энергетики под председательством президента России Владимира Путина.
По его словам, предприятия угольной промышленности нацелены на сохранение своего потенциала и восстановление своих позиций по окончании кризиса,
Как ранее писал NEWS.ru, госкомпания «Укрзализныця» (железная дорога) отменила итоги торгов на закупку 2,9 тысячи тонн российского угля для своего филиала «Пивденно-Захидна зализныця» («Юго-Западная железная дорога») на 2020 год.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен