Новак: добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

https://static.news.ru/photo/74dd1908-8a16-11ea-ae5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что угольные компании сократили добычу угля.

В апреле добыча угля снизилась на 10,3%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, поставки на внутренний рынок также снизились примерно на 6,3%, — рассказал министр на совещании по вопросам развития энергетики под председательством президента России Владимира Путина.

По его словам, предприятия угольной промышленности нацелены на сохранение своего потенциала и восстановление своих позиций по окончании кризиса, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, госкомпания «Укрзализныця» (железная дорога) отменила итоги торгов на закупку 2,9 тысячи тонн российского угля для своего филиала «Пивденно-Захидна зализныця» («Юго-Западная железная дорога») на 2020 год.