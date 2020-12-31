Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/646c82e0-4d19-11eb-88b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Норвежская Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» из-за санкций Соединённых Штатов.

В компании заявили, что прекращают все мероприятия по проверке трубопроводной системы до тех пор, пока американские санкции остаются в силе, передаёт РБК.

Отмечается, что DNV GL является партнёром «Северного потока» и «Северного потока — 2». Первый проект ежегодно проходит сертификацию компанией с 2012 года. Процедура проверки направлена на минимизацию рисков для жизни людей, имущества и окружающей среды.

Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого ещё не началось и запланировано на середину января 2021 года. Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что сертификацией может заниматься любая третья сторона, способная выпустить законный сертификат соответствия.

Ранее американские сенаторы проголосовали за оборонный бюджет на 2021 финансовый год. Таким образом они преодолели наложенное на документ вето президента США Дональда Трампа. Документ поддержали больше двух третей парламентариев. Трансляция голосования велась по новостным телеканалам страны. Конгрессмены впервые за всё время президентства Трампа смогли преодолеть его вето.

Проект «Северный поток — 2» должен связать Россию и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2», однако Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

22 декабря завершилось строительство сухопутной части газопровода «Северный поток — 2», она готова к вводу. С 15 января 2021 года «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании, писал NEWS.ru.