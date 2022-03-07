Норвегия отказалась закрывать порты для рыболовных судов РФ

Министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявил, что Норвегия считает важным поддерживать сотрудничество с Россией в области рыболовства и поэтому не будет закрывать экономическую зону для рыболовных судов РФ. Об этом министр сообщил в интервью национальному радио NRK.

Норвежский министр рыболовства Скьяран отметил , что забота о сотрудничестве в области рыболовства имеет основополагающее значение для интересов его страны.

Норвегия сотрудничала с Россией на уровне рыболовства почти 50 лет, несмотря на изменение политического климата. Несмотря на то что мы сейчас находимся в сложной ситуации, мы по-прежнему делим рыбные запасы в Баренцевом море с Россией, и без сотрудничества у нас не будет надежного управления, — сказал Скьяран.

Для российских кораблей уже закрыла свои порты Британия, возможность принятия таких же мер рассматривает ЕС. Если Норвегия решит последовать этому решению, то это может вызвать серьёзные последствия для ловли трески.

На сегодня Норвегия и Россия разделяют квоты на ловлю трески примерно поровну, российские суда имеют право на ловлю рыбы в норвежских водах. Совместными усилиями странам удалось контролировать поголовье трески, отмечает NRK. В результате показатель по поголовью рыбы считается одним из самых крупных и устойчивых в мире.

Ранее сообщалось, что Норвегия запретит продажу алкогольной продукции российского производства в своих магазинах. Об этом проинформировало агентство Reuters со ссылкой на алкогольную монопольную торговую сеть Vinmonopolet.