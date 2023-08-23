Nestle может повысить отпускные цены на детское питание на 9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отпускные цены на продукты детского питания, произведенные компанией Nestle, могут вырасти примерно на 9% с 4 сентября, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письма, разосланные российским ретейлерам. Такие изменения будут распространяться, в частности, на заменители грудного молока, растворимые напитки и готовые завтраки. Представители компании отказались от комментариев журналистам.

Согласно тексту письма, Nestle объясняет рост стоимости продукции снижением курса рубля, а также подорожанием сырья и сахара. Особое внимание в компании обратили на подорожание какао-бобов. По данным товарной биржи в Нью-Йорке, стоимость одной тонны этого сырья выросла до $3,33 тыс, что на 23% больше, чем в январе.

Специалисты Министерства сельского хозяйства России заявили, что ведомство намерено уточнить позицию Nestle по вопросу о повышении цен. При этом там заверили, что стоимость базового сырья для детского питания в РФ остается стабильной. Тем не менее партнер НЭО Альбина Корягина считает, что в скором времени производители такой продукции также могут объявить о повышении цен вслед за Nestle.

Минсельхоз РФ ранее опроверг прогнозы о возможном повышении цен на хлеб. По словам представителей ведомства, такие заявления не соответствуют действительности, динамика цен на хлеб не превысит общую инфляцию.