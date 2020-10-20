Немцы во тьме: что будет с Германией при отказе от «Северного потока — 2»

Без газопровода «Северный поток — 2» Германию ждут более дорогие газ и электричество, а главное — снижение конкурентоспособности на мировом рынке, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее немецкий депутат заявил, что без российского газа немцы окажутся в темноте. Между тем, ситуация вокруг проекта вновь осложнилась. США расширили санкции против «СП — 2», препятствуя модернизации судов, задействованных в его строительстве.

«Северный поток — 2» необходим Германии, уверен депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. По его словам, электричество в ФРГ уже дороже, чем в других странах ЕС, к тому же правительство проводит политику постепенного отказа от атомной и угольной генерации. Отказ же от «СП — 2» приведёт к росту цен на голубое топливо, считает политик.

Если сейчас перейти на поставки газа из США, затраты на энергию в Германии увеличились бы как минимум на 30%. Граждане ФРГ не поддерживают это, особенно в условиях продолжающегося коронакризиса. Сокращение работы или её потеря уменьшили доходы многих немцев. Только более дешёвые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. Германии нужен «Северный поток — 2», потому что без российского газа немцы будут в темноте, — завил депутат в интервью «Вечерней Москве».

В схожем ключе высказывались и другие немецкие политики, отмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, опасения вполне соответствуют действительности, поскольку российский газ более выгоден для Германии, чем любой другой.

Темноту в данном случае можно понять как буквально — не будет освещения, так и в переносном смысле — что Германия будет в темноте экономической, конкурентной. Дело в том, что газ для Германии — не только ресурс для получения электрической и тепловой энергии, но и сырьё для химической промышленности. Если российский газ заменить более дорогим американским, возрастёт себестоимость химической продукции Германии. Она станет менее конкурентоспособной, а экспортные поставки менее выгодными. Владимир Оленченко эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Между тем нефтехимическая промышленность, по словам эксперта, занимает важное место в немецкой экономике, особенно в объёме экспорта. Многие россияне покупают лаки и краски из Германии, которые делают как раз из природного газа.

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Отказ от нового российского газопровода угрожает не только ФРГ, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Газ из «Северного потока — 2» пойдёт транзитом через Германию в другие страны. Так что без этого газопровода в темноте окажется, скорее, Европа, а не ФРГ. Основные объёмы будут доставляться в Австрию, где расположен огромный газовый хаб. Оттуда сырьё станет расходиться по всей Европе — помимо самой Австрии, ещё в Словакию, Чехию, на север Италии и вплоть до Франции. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Все эти страны, по словам эксперта, заинтересованы в работе «Северного потока — 2». Кроме того, за этот проект выступает весь европейский бизнес, ведь чем больше маршрутов поставки, тем надёжнее снабжение, а чем больше газа приходит, тем ниже цены.

Германия, конечно, не окажется без света, но получит более дорогую электроэнергию, чем сейчас. Точно также ей грозит подорожание газа, если не будет «Северного потока — 2», считает экономист.

Газовая экономика

Многие немецкие политики и представители бизнес-сообщества выступают против остановки проекта «Северный поток — 2». Об этом, в частности, заявлял министр экономики ФРГ Питер Альтмайер, а также главы земель Востока Германии. Депутат бундестага Вальдемар Герд ранее говорил, что населению Германии придётся платить за газ и за свет на 20% больше в случае отказа от «СП — 2».

Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу? — отметил депутат, которого цитирует РИА Новости.

Стоимость электроэнергии в Германии, действительно, одна из самых высоких в Европе. По данным Евростата, в конце прошлого года немецкие домохозяйства платили в среднем €0,287 за один киловатт/час. В переводе на российские деньги по нынешнему курсу — это 26 рублей.

Переход с российского трубопроводного газа на американский СПГ повысит стоимость энергоресурсов ещё больше, считают эксперты.

Если Россия сократит поставки в Европу на 55 млрд кубометров в год — мощность «Северного потока — 2» — это создаст огромную брешь в европейском газовом балансе, отмечает Игорь Юшков. В этом случае цена голубого топлива вполне может вырасти и на 30%. Пока этого не происходит, потому что есть другие маршруты поставки, например, через Украину.

Важно понимать, что противодействие «Северному потоку — 2» — лишь первый шаг в стратегии США. Второй шаг состоит в том, чтобы потом перекрыть ещё и украинский транзит. Вот тогда Европа испытает дефицит газа, его стоимость вырастет, а американцы получат и долю на европейском рынке и приемлемые для себя цены, чтобы затем выгодно поставлять СПГ из США, — отметил эксперт.

Тем временем, США расширили свои санкции против «Северного потока — 2». Новые ограничения затронут компании, предоставляющие услуги или финансирование для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода. Об этом сообщил Госдепартамент страны.

Компрессорная станция в Мальнов в районе Лебус, к северу от Франкфурта-на-Одере gazprom.ru

Дополнительные санкции грозят отсрочить реализацию проекта, который и так застыл на одном месте с декабря прошлого года. Пока Россия справляется с поставками голубого топлива в Европу без него, но в скором времени газопровод будем необходим.

Если европейский газовый рынок будет активно восстанавливаться, «Северный поток — 2» может понадобиться уже в следующем году, считает Игорь Юшков. Дело в том, что в 2020-м Россия должна прокачать через Украину 65 млрд кубов газа, а в следующем году лишь 40 млрд. Эти выпадающие объёмы вполне можно куда-то перекинуть. Кроме того, контракт на украинский транзит прекратит действие с 1 января 2025 года и тогда уже в полной мере потребуется транспортировать газ по другим маршрутам, в том числе по «Северному потоку — 2».

Между тем, Германия одной из первых среди промышленно развитых стран решила отказаться от атомной энергетики. Последние её АЭС прекратят работу уже в 2022 году. Угольные электростанции просуществуют дольше, но в итоге их тоже ждёт закрытие. Дальше вся надежда на возобновляемые источники энергии и природный газ.

Энергетическая программа Германии предполагает выстраивание энергетики в рамках возобновляемых источников энергии, например, солнца и ветра. Но при этом необходимо иметь резервные источники. В качестве такого страхующего источника рассматривается водород, который по нынешним технологиям получается как раз из природного газа, — отметил Владимир Оленченко.

Так что в обозримом будущем — 20-30 лет — немецкая экономика должна будет опираться на российский природный газ, если она хочет быть конкурентоспособной, подытожил эксперт.