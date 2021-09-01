Нефтяной штиль: что России ожидать от встречи ОПЕК+

В начале сентября страны-участницы ОПЕК+ соберутся на деловой встрече в Абу-Даби для анализа текущей ситуации на нефтяном рынке. Тот факт, что представители организации соберутся на территории Саудовской Аравии, представляется весьма примечательным, поскольку именно Королевство интригует новыми решениями на рынке. NEWS.ru выяснил, реален ли пересмотр июльского соглашения об увеличении добычи и какой ценовой сценарий наиболее выгоден для России.

Кувейт навёл шороху

Накануне министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в интервью Reuters рассказал о возможных планах ОПЕК+ изменить условия последней сделки по увеличению нефтедобычи. Согласно её условиям, начиная с августа текущего года страны-участницы обязались повысить добычу в течение ближайших месяцев на 400 тысяч баррелей в сутки. теперь предполагается, что к концу 2021-го уровень сокращения добычи должен снизиться с текущих 5,76 млн барр./сутки до 3,7 млн барр./сутки совокупно для всех участников соглашения. Это помогло бы странам ОПЕК+ достигнуть показателей октября 2018 года (докризисных показателей) к октябрю 2022-го.

По словам Аль-Фареса, на возможное решение представителей организации в большой степени может повлиять распространение коронавирусной пандемии и, в частности, старт четвёртой волны COVID-19 в некоторых регионах мира. Министр также отметил, что ранее оговорённые планы основных мировых экспортёров по сокращению добычи в течение следующих нескольких месяцев на 400 тысяч баррелей в сутки могут быть приостановлены на неопределённое количество времени.

Представитель Кувейта объяснил, что ввиду перманентных кризисных обстоятельств следует действовать особенно осторожно, ведь экономика стран Восточной Азии до сих пор страдает от последствий локдаунов.

Заявление кувейтского министра явно пришлось не по душе действующему президенту США Джозефу Байдену, который ещё в середине текущего месяца призывал нефтяных экспортёров резко нарастить объёмы нефтедобычи по мере восстановления мировой экономики.

Планы по возможному сокращению объёмов добычи не разделили и в Международном энергетическом агентстве (МЭА), которое в своём отчёте посоветовало странам-экспортёрам «открыть краны» с целью поддержки темпов восстановления спроса на мировом рынке. При этом в организации подчеркнули, что выхода на докризисные показатели нефтяной отрасли стоит ожидать не раньше конца следующего года.

Так или иначе, но от грядущего решения по сделке ОПЕК+ будет зависеть очень многое, начиная от вёрстки бюджетов стран, остро зависящих от нефтяного экспорта и долларовых цен на сырьё (государства Персидского залива), до баланса сил на мировом энергетическом рынке (возможное сокращение объёмов добычи может замедлить перспективу выхода спроса на докризисное плато).

Ghazy Qaffaf/XinHua/Global Look Press

Будут ли новые решения

По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, ожидать принципиально новых договорённостей между странами-экспортёрами в рамках сделки ОПЕК+ не следует. Он подчеркнул, что в подобном сценарии развития событий (сокращении текущего уровня нефтедобычи и, как следствие, повышении цен на «чёрное» сырьё) не заинтересованы ключевые игроки нефтяного рынка — Саудовская Аравия и Россия.

Последняя, отметил эксперт, благодаря июльскому соглашению смогла бы выйти уже к весне следующего года на докризисный уровень 2019 года. За июль-август же текущего года в РФ наметились определённые проблемы с восстановлением уровня нефтедобычи. По этой причине, добавил Симонов, Россию можно отнести к наиболее принципиальным противникам возможного изменения условий сделки.

В то же время изначальные планы ОПЕК+ по ежемесячному увеличению объёмов добычи нефти оказались слишком амбициозными. По словам аналитика, некоторые страны не смогли воспользоваться возросшими национальными квотами ввиду нехватки производственных ресурсов. Эксперт также отметил, что ближайшая встреча ОПЕК+ с большой долей вероятности будет носить декларационный характер. В свою очередь, отсутствие принципиально новых решений благополучно скажется на основных интересантах сделки.

Старые договорённости пока останутся в силе, изменений ожидать не следует. Сейчас в сокращении уровня нефтедобычи не заинтересован ни один из ведущих мировых игроков, включая и Россию. Июльские решения оказались настолько амбициозными, что некоторые страны даже не сумели воспользоваться новыми квотами, — заключил эксперт.

С Симоновым оказался солидарен и директор Института национальной энергетики Александр Фролов. В разговоре с NEWS.ru эксперт, в частности, заявил, что оптимальным коридором нефтяных цен, учитывающим текущие потребности рынка следует считать диапазон $70-75 за баррель. В настоящее же время, с учётом июльских договорённостей ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи со стороны ОАЭ, сырьевая цена находится в диапазоне $71-72. Это, в свою очередь, означает, что большинство стран устраивает текущий уровень добычи «чёрного золота».

Я ожидаю продления прошлого соглашения ОПЕК+, условия которого по добыче были расписаны до сентября 2022 года. Они являются наиболее оптимальными и отвечают интересам всех стран, заключившим сделку. Безусловно, между некоторыми экспортёрами по-прежнему остаются определённые разногласия, однако для соблюдения баланса на рынке они отодвинут их в сторону, — подчеркнул он.

Ида атакует нефтерынок

Nick Wagner/XinHua/Global Look Press Nick Wagner/XinHua/Global Look Press

По мнению аналитика, не стоит сбрасывать со счетов и дату предстоящей встречи. Дело в том, что ежегодно в конце августа — начале сентября происходит важное для мировой нефтегазовой отрасли событие — на территории США бушуют природные ураганы. Этот год, по словам Фролова, также не стал исключением. Кроме смертей и разрушений стихия приводит к резкому сокращению добычи углеводородного сырья, включая и нефть (из-за урагана Ида в Мексиканском заливе в американской зоне будет приостановлено более 90% нефтедобычи и около 85% добычи газа, совокупный же урон для отрасли больше, чем от разрушительной Катрины в 2005 году).

Ураганы в основном приходят со стороны Мексиканского залива, где сосредоточена значительная часть нефтедобычи США. Во избежание повреждения местной инфраструктуры добыча приостанавливается, экипажи буровых платформ эвакуируются. В итоге к началу сентября глобальный уровень нефтедобычи может потерять до 1,5 млн баррелей в сутки. Это достаточно значимая величина, которую необходимо компенсировать для сохранения баланса на мировом рынке. Поэтому речи о сокращении добычи нефти на встрече ОПЕК+ быть не может, — заключил аналитик.

Кроме того, подчеркнул эксперт, основной задачей стран-участниц в настоящее время является не временное сокращение объёмов добычи, а распродажа прошлогодних избыточных запасов. Так, во II квартале 2020-го в хранилищах были накоплены колоссальные нефтяные залежи — за первое полугодие их общий объём составил около 1,5 млрд баррелей. Столь большая величина очень сильно давила на рынок, в настоящее же время речь идёт о четверти нераспроданных запасов.

Сделка ОПЕК+ позволила не только сохранить баланс спроса и уровня добычи, но также спроса и накопленных запасов. В свою очередь, «вынужденная помощь» США по временной приостановке нефтедобычи приводит к открытию дополнительного рыночного окна. Поэтому совершать какие-либо движения в сторону сокращения добычи именно в этот период времени было бы как минимум не логично. В противном случае нефтяной рынок будет ожидать серьёзный перегрев, заключил Фролов.

Какой сценарий выгоден России

По словам Фролова, России выгодно сохранение текущих условий сделки. Однако в данном случае экспертам приходится сталкиваться с парадоксальной ситуацией. С одной стороны, РФ сильно заинтересована в сохранении текущих мировых цен на сырьё. Так, в рублёвом эквиваленте $70 за баррель по нынешнему курсу составляет более 5 тысяч. Однако с другой, в государственном бюджете заложен показатель 4-4,5 тысячи рублей за баррель, а также валютный курс 60 рублей за доллар. В итоге подобная несостыковка сильно бьёт прежде всего по внутреннему рынку нефтепродуктов.

Получается двоякая ситуация. С одной стороны, текущие нефтяные цены позволяют вкладывать больше денежных средств в федеральный бюджет, резервы Фонда национального благосостояния. С другой же, для нормального функционирования финансово-экономических институтов и внутреннего рынка нефтепродуктов желательно, чтобы нефть стоила в районе $50-60 (4-4,5 тысяч рублей) за баррель. Однако Центробанк ничего не хочет делать с курсом национальной валюты, перекладывая ответственность на сам рынок, — подчеркнул он.

В результате из-за сильной биржевой привязки к внешним рынкам российские потребители получают, в частности, рекордный рост цен на бензин (с начала года цены на топливо в стране поднялись на 5,17%). В свою очередь, для властей наиболее важным фактором по-прежнему остаётся пополняемость федерального бюджета, а не проблемы внутреннего сырьевого рынка. В итоге дорожающее топливо приводит к росту инфляции, что, в свою очередь, влечёт за собой подорожание основных категорий продуктов. На выходе получается замкнутый круг, из которого Россия не заинтересована выходить, заключил аналитик.

Аравийские закулисные игры

Asad/XinHua/Global Look Press Asad/XinHua/Global Look Press

Снижение уровня добычи нефти выгодно прежде всего тем странам, которые в большей степени, чем Россия, зависят от долларовых цен на нефть («сообщники» Саудовской Аравии по Персидскому заливу), подчеркнул Фролов. Недавнее же заявление министра Кувейта о возможном сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ вполне вписывается в этот сценарий.

Дело в том, что на протяжении последнего года Саудовская Аравия неоднократно предпринимала дополнительные усилия по сокращению объёмов нефтедобычи на 1 млн баррелей в мае-июне 2020-го и начале 2021-го. При этом в свою деятельность она также вовлекала «близких друзей» из Персидского залива, включая Арабские Эмираты и Кувейт.

В текущих же условиях эти страны чисто теоретически могли бы предложить саудовцам вновь повторить свой производственный «подвиг» в счёт затраченных ранее усилий по сокращению добычи с целью очередного взлёта цен. В свою очередь, в Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что сокращение добычи не скажется серьёзным образом на финансовом состоянии страны. По этой причине более «бедные» страны региона через заявление кувейтского министра могли послать саудовцам скрытый сигнал для пополнения местных бюджетов, остро нуждающихся в нефтяных долларах, отметил эксперт.

После заключения сделки ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи цены на сырьё начали падать после продолжительного роста, когда стоимость нефти поднялась до отметки $80 за баррель. Однако думать, что цены на нефть продолжили бы снижение на протяжении всего периода действия сделки, было бы излишне наивным, подчеркнул аналитик.

Дело в том, что на ситуацию влияет целый спектр объективных и субъективных факторов, включая баланс добычи (предложения) и спроса. Помимо этого, следует учитывать и затраты на производство барреля, где нужно исходить не из средних показателей, а из максимально необходимых. На данный же момент нефтяному рынку удаётся сохранять необходимое равновесие исключительно за счёт сделки ОПЕК+ в её нынешнем виде.

В настоящее время миру требуется около 96 млн баррелей нефти в сутки. В это количество входит сырьё различного качества и стоимости, включая и особо затратные виды. Невозможность же спроса выйти на докризисные уровни увеличивает зависимость игроков от труднодоступной (дорогой) нефти, требующей высоких капитальных затрат (инвестиций). Все эти факторы в совокупности приводят к оптимальному уровню цен, за пределы которого можно выйти только при динамичном росте мировой нефтяной отрасли. Стоимость же выше требуемого коридора в $70-75 окажет негативное влияние на рынок, объяснил эксперт.

Фактор китайского дракона

Однако добиться краткосрочного увеличения цен на нефть ближневосточным странам в любом случае не удастся в условиях сокращения нефтедобычи в США. Из-за мощного урагана в Мексиканском заливе американцы в ближайшее время будут вынуждены либо повышать мировой спрос, либо опустошать запасы в собственных хранилищах. И тот, и другой сценарий в краткосрочной перспективе не позволит сырьевой стоимости нефти выйти за пределы максимально комфортного ценового коридора в $70-75 за баррель.

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор Китая, подчеркнул эксперт. Дело в том, что эта страна, несмотря на все локдауны, стала единственной из крупных нефтяных потребителей, которой удалось успешно справиться с коронавирусным кризисом. Так, Китай ещё в середине прошлого года вышел на докризисные показатели по потреблению углеводородного сырья, а во втором полугодии сумел выйти на ещё более высокий уровень. Для более же динамичного экономического роста азиатскому гиганту понадобятся дополнительные нефтяные ресурсы для поддержки производственных мощностей, что также не будет способствовать резкому снижению сырьевых цен, заключил аналитик.

Ведущих мировых экспортёров нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, полностью устраивают текущие цены на нефть в районе $70 за баррель. В случае снижения нефтедобычи, сырьевой рынок будет ждать краткосрочного повышения стоимости баррелей эталонной марки «чёрного золота» — Brent — выше верхней планки оптимального коридора стоимости в $75. В целом же этот сценарий будет также играть на руку российским властям, которые получат дополнительные денежные средства для федерального бюджета.