Нефтяники поддержали заградительные пошлины в РФ для экспортёров топлива

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Представители нефтяной отрасли поддержали предложения Минэнерго и Минфина по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров топлива, сообщает правительство РФ. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьера Александра Новака с руководством нефтяных компаний, Минэнерго, ФАС и представителями профильных комитетов Госдумы.

Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта, — говорится в сообщении кабмина.

Также в ходе совещания стало известно, что по результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых автозаправочных станций ФАС было возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо. В свою очередь Новак отметил, что правительство продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу.

Ранее стало известно, что в России начали падать оптовые цены на топливо. Эксперты считают, что это реакция на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов, а также на уже введенный запрет на экспорт бензина и дизеля. Автоэксперт Петр Шкуматов допустил снижение цен на бензин и дизель в России до уровня двухмесячной давности. По его прогнозу, в случае сохранения запрета на экспорт топлива бензин АИ-92 подешевеет до 48 рублей за литр, а АИ-95 — до 53 рублей.