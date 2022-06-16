Компания Baker Hughes прекратит обслуживание российских СПГ-проектов

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ»

Международная Baker Hughes решила прекратить обслуживание всех российских СПГ-проектов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Компания отозвала своих сервисных инженеров с «Сахалина-2», «Газпрома» и завода «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ — 2».

Одновременно Baker Hughes прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ — 2», — говорится в статье.

Как отмечается в материале, компания решила разорвать ранее подписанные соглашения, несмотря на то что прямых ограничений по действующим контрактам на обслуживание и поставки турбин не вводилось.

Baker Hughes уже прекратила инвестировать в Россию на фоне спецоперации на Украине, это произошло в марте текущего года. Антироссийские санкции в целом вынудили зарубежные нефтесервисные компании задуматься о том, что нужно пересмотреть свою работу в России или полностью покинуть отечественный рынок.

Ранее стало известно, что британский нефтяной гигант British Petroleum больше не будет покупать у России нефть и газ. Своё решение компания объясняет ситуацией на Украине.

Об аналогичном решении заявили представители концерна Shell. Компания намерена прекратить сотрудничество с российскими поставщиками по всем нефтегазовым проектам. Начнёт импортёр с остановки спотовых закупок российского сырья и закрытия всех автозаправочных станций на территории РФ.