Нефть WTI упала в цене до $11 за баррель

https://static.news.ru/photo/7ccfe3e4-890c-11ea-8ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/Global Look Press

Светлая техасская нефть WTI с поставкой в июне подешевела на лондонской бирже ICE до $10,90 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent потеряли в цене более 5% и торгуются на уровне $18,96 за баррель. Резкое падение цены на техасскую нефть произошло вечером 27 апреля на данных о намерении United States Oil Fund LP продать июньские контракты, составляющие 20% его $3,6-миллиардного портфеля. Волнения инвесторов о падении цены контрактов ниже $0 из-за нехватки ёмкостей для хранения сырья нарастают, пишет Financial Times.

Как сообщал NEWS.ru ранее, стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе выросла вечером 27 апреля на $0,68 — до $16,39 за баррель. По данным агентства Argus, российская нефть стала дороже cевероморского датированного эталона нефти (North Sea Dated).