Нефть подешевела до минимума с июля

https://static.news.ru/photo/452682d0-ee02-11ea-be82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтяные котировки опустились до минимальных с конца июля отметок на фоне опасений инвесторов относительно сокращения спроса в США. Так, нефть марки Brent подешевела до $43,4 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, ноябрьские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 МСК подешевели на 2,23%, до $43,4 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже опустились на 2,07% — до $40,65 за баррель.

На снижение котировок также повлияла обеспокоенность инвесторов темпами восстановления мировой экономики. Накануне минэнерго США сообщило, что спрос на бензин за неделю сократился с 9,16 млн баррелей до 8,78 млн баррелей. Между тем добыча в Мексиканском заливе практически восстановилась после перебоев, вызванных ураганом «Лаура» в конце августа, пишет Market Watch. По мнению аналитиков JBC Energy, удерживающее влияние на рост сырьевых рынков оказывает только укрепление американской валюты.

Как писал NEWS.ru, по данным Американского института нефти (API) запасы нефти в Соединённых Штатах уменьшились на минувшей неделе на 6,4 млн баррелей, сокращение запасов идёт шестую неделю подряд. Запасы бензина при этом уменьшились на на 5,8 млн баррелей, дистиллятов — на 1,4 млн баррелей. По прогнозу S&P Global Platts, в докладе Минэнерго США будет говориться о снижении запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина — на 4,7 млн баррелей, дистиллятов — на 900 тыс. баррелей.