Нефть подешевела до минимума с июля

Нефтяные котировки опустились до минимальных с конца июля отметок на фоне опасений инвесторов относительно сокращения спроса в США. Так, нефть марки Brent подешевела до $43,4 за баррель.
Как
На снижение котировок также повлияла обеспокоенность инвесторов темпами восстановления мировой экономики. Накануне минэнерго США сообщило, что спрос на бензин за неделю сократился с 9,16 млн баррелей до 8,78 млн баррелей. Между тем добыча в Мексиканском заливе практически восстановилась после перебоев, вызванных ураганом «Лаура» в конце августа,
Как писал NEWS.ru, по данным Американского института нефти (API) запасы нефти в Соединённых Штатах уменьшились на минувшей неделе на 6,4 млн баррелей, сокращение запасов идёт шестую неделю подряд. Запасы бензина при этом уменьшились на на 5,8 млн баррелей, дистиллятов — на 1,4 млн баррелей. По прогнозу S&P Global Platts, в докладе Минэнерго США будет говориться о снижении запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина — на 4,7 млн баррелей, дистиллятов — на 900 тыс. баррелей.
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