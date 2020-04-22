Нефть марки Brent подорожала до $20,99 за баррель

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Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 7,6% — до $20,8 за баррель, по данным на 15:37 по Москве. Через 4 минуты «ценник» показал $20,99.

Цена на российскую смесь Urals 21 апреля 2020-го заметно снизилась вслед за эталоном. Стоимость сорта в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92 — до $11,59 за «бочку». По данным агентства Argus, более низкой цена была 1 апреля, когда составила $10,54 за баррель. Это стало минимальным значением с марта 1999 года.

Ранее NEWS.ru писал, что цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года рухнула на 17,33%. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года составляет всего $15,98 за баррель. Об том свидетельствуют данные торгов на 07:35 мск. В то же время нефть WTI падает на 4,75% и торгуется на отметке $11,02 за баррель.