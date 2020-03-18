https://static.news.ru/photo/658b1c86-68e0-11ea-8bd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В среду, 18 марта, цены на нефть растут после падения до новых минимумов из-за волны паники в связи с влиянием коронавируса на спрос.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent, по состоянию на 8:01 мск, росла до $29,02 за баррель — на 1,01%. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI росла до $27,37 за баррель — на 0,11%.

Во вторник, 17 марта, майские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижаются на 3,83%, торгуясь на уровне $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.

Последний раз топливо данного сорта находилось на этом уровне в январе 2016 года, писал NEWS.ru.