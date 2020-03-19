Цена нефтяной смеси марки Brent превысила 19 марта отметку в $26.
Майские фьючерсы эталонной марки торгуются на лондонской ICE на 6% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость барреля Brent достигла $26,42, светлой техасской нефти WTI — $22,2.
Как писал NEWS.ru ранее, вечером 18 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE продолжали падение — топливо упало в цене на 13,3%. Последний раз такой уровень был зафиксирован в мае 2003 года.
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