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Руководители аналитических департаментов рассказали о том, что ключевая ставка Центрального Банка останется неизменной, а рост инфляции ожидается на уровне 6 — 8%. Об этом сообщили в ТАСС.

Руководители аналитических департаментов рассказали о том, что ключевая ставка Центрального Банка останется неизменной, а рост инфляции ожидается на уровне 6 — 8%. Об этом сообщили в ТАСС. Этот сценарий предполагает...