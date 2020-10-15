Нефть Brent опустилась на 3,3%

https://static.news.ru/photo/76eebe24-0ef8-11eb-bbde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Декабрьский фьючерс на нефть эталонной марки Brent снизился до $42,02 за баррель на бирже ICE в Лондоне.

Падение на 14:52 мск составило 3,29% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют данные торговой площадки.

Нефть WTI также опустилась на 3,38% и составила $40,03 за баррель.

Падать начал и курс рубля. В ходе торгов Московской биржи по отношению к доллару США российская валюта потеряла 0,28% и достигла стоимости 78,17 руб. за доллар. По отношению к европейской валюте рубль опустился на 0,13% до 91,52 руб.

При этом в организации стран — экспортёров нефти ОПЕК+ смотрят на ситуацию, происходящую на рынке нефти, с оптимизмом и рассчитывают, что смогут постепенно наращивать добычу в рамках сделки без ущерба для рынка, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

При этом утром 15 октября цены на нефть начали расти на информации о существенном снижении запасов сырья в Соединённых Штатах. Аналитики ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина — на 1,8 млн баррелей, дистиллятов — на 2,5 млн баррелей. Информация будет обнародована 15 октября в 18:00 мск, писал NEWS.ru.