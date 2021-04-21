Недетские траты: кому полагаются новые выплаты

В своём послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал целый ряд мер социальной поддержки россиян. В частности, было объявлено о новых пособиях беременным женщинам и неполным семьям, а также о единовременных выплатах семьям со школьниками. В Минфине заверили: деньги на всё это в казне есть. За два года на реализацию озвученных президентом социальных инициатив будет потрачено 400 млрд рублей.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми с акцентом на минимизацию угроз бедности. Глава государства перечислил действующие механизмы и объявил о дополнительных шагах. В их числе — выплата всем семьям, в которых есть дети школьного возраста и те, кто пойдёт в школу в этом году, — по 10 тысяч рублей на ребёнка.

Выплату проведём в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу, — уточнил президент.

Он также сообщил, что государство будет выплачивать нуждающимся беременным женщинам пособие, размер которого составит половину регионального прожиточного минимума — 6350 рублей в месяц. А на детей до 16 лет, растущих в неполных семьях, начиная с 1 июля 2021 года власти будут ежемесячно выделять по 5650 рублей.

Александр Авилов/АГН «Москва»

С этого года больничные по уходу за ребёнком до семи лет станут оплачивать в полном объёме. Выплаты за классное руководство распространят на педагогов техникумов и колледжей. Классные руководители будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей.

Кроме того, с 2022 года в России внедряется система «социального казначейства»: все федеральные выплаты будут предоставляться в режиме одного окна: по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию и других жизненных ситуаций.

По оценкам министра финансов России Антона Силуанова, реализация вышеназванных предложений в сфере социальной политики обойдётся государству в 400 млрд рублей в течение ближайших двух лет.

На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых — порядка 270 млрд рублей — в текущем году, и порядка 130 млрд — в следующем. Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тысяч рублей к началу учебного года, о чём сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей, — заявил министр.

Силуанов заверил, что все озвученные главной государства инициативы были заранее просчитаны и в казне есть необходимые средства для их реализации. Привлекать деньги на рынке на эти цели Минфин не будет.

Для правительства РФ это, безусловно, решаемая задача, средства в бюджете есть, комментирует завкафедрой менеджмента экономического факультета РУДН Виктор Ефремов. При необходимости могут быть задействованы средства Фонда национального благосостояния, поскольку они, собственно, для этого и предназначены. В крайнем случае могут быть эмитированы государственные долговые обязательства, которые, несмотря на санкции США против госдолга, весьма востребованы на внешнем рынке, указывает эксперт.

Важнее будет отметить, что попадание такой денежной массы в экономику России не должно привести к росту инфляции из-за того, что расходование этих средств с самого начала предполагается адресным. Кроме того, финансирование малоимущих слоёв населения вообще никогда в современной экономической истории не приводило к росту инфляции, а, наоборот, стимулировало рынок. Виктор Ефремов завкафедрой менеджмента экономического факультета РУДН завкафедрой менеджмента экономического факультета РУДН

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению руководителя общественного движения «Аврора» Петра Заборцева, 400 млрд рублей — сумма большая, однако на фоне предполагаемого дефицита бюджета в 2,75 трлн рублей в 2021 году не выглядит нереалистичной. При этом эксперт считает, что существующих и вновь предлагаемых мер будет недостаточно.

Низкая рождаемость и высокая смертность в России сегодня порождены институциональными причинами. Само отношение к деторождению, уходу за ребёнком, молодым матерям и медицине программирует семьи на малое количество детей. Если мы действительно хотим увеличить рождаемость в России, то кроме прямых выплат нам нужны другие экономические и социальные меры. Пётр Заборцев руководитель общественного движения «Аврора» руководитель общественного движения «Аврора»

Пора прекратить считать декретный период отпуском, уверен Заборцев. По его словам, рождение и воспитание детей — это работа, которая должна быть оплачена.

Родители должны быть материально заинтересованы и в деторождении, и в качественном воспитании детей, — говорит эксперт.

Эти и другие решения усилят предлагаемые президентом меры и выведут демографию на устойчивый и восходящий вектор, резюмирует Заборцев.