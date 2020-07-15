Недельная инфляция в России вернулась к 0,1% после ускорения

https://static.news.ru/photo/29f24d50-c6bb-11ea-a0c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России за период с 7 по 13 июля 2020 года замедлилась до 0,1% после 0,3% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Ускорение инфляции было спровоцировано ростом цен в первую неделю июля, которое является традиционным. Он произошёл из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ. Также традиционно неделей позже инфляция вернулась до обычных для июля показателей.

С начала месяца потребительские цены к 13 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%.

Из данных Росстата также следует, что годовая инфляция по состоянию на эту дату ускорилась до 3,4% — с 3,3% на 6 июля и 3,21% на конец июня.

За период с 7 по 13 июля среди продовольственных товаров заметно выросли цены на свинину — на 0,5%, мясо кур, мясные консервы для детского питания и соль — на 0,3%, куриные яйца и пшеничную муку — на 0,2%.

Вместе с тем, цены на баранину и пшено снизились на 0,3%, а молочные смеси для детского питания подешевели на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем остались на уровне предыдущей недели. Однако морковь подорожала на 2,7%, яблоки — на 2,4%. Зато огурцы стали дешевле на 5,6%, лук — на 5,2%, помидоры — на 3,2%, картофель — на 0,8%, а белокочанная капуста — на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 0,1% выросли цены пелёнки для новорожденных, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, зубные пасты и щётки. Туалетная бумага подешевела на 0,3%. На 0,2% подорожали телевизоры.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,2%.

Кроме этого, на 0,3-0,4% выросли цены на отдельные виды коммунальных услуг.

В середине июня Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в России на 2020 год с 4% до 3,5%. Уточнённую оценку инфляции Банк Росси представит на опорном заседании совета директоров 24 июля. Ранее регулятор же отмечал, что инфляция ожидается в нижней части действующего прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала разговоры в публичной плоскости о необходимости деноминации в России. По её словам, в ближайшее время предпосылок для этого не предвидится.