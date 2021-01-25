Не доехали: почему автомобили в России будут только дорожать

Российские автолюбители с надеждой смотрят в 2021 год: многие из них планируют покупку автомобиля. А вот эксперты не предвещают авторынку ничего хорошего. Рост цен, дефицит, падение общего спроса — автомобильной отрасти, возможно, придётся столкнуться с несколькими вызовами сразу. Впрочем, не только отрасли в целом, но и рядовым потребителям. NEWS.ru выяснял, стоит ли покупать автомобиль в краткосрочной перспективе или нужно отложить покупку до лучших времён.

В 2021 году более трети россиян намереваются приобрести автомобиль. Такие планы наших сограждан — результат отложенного спроса из-за кризиса. Тогда самой распространённой причиной для отказа от покупки стали растущие цены.

Действительно, рост цен на автомобили заметно превысил общую инфляцию по стране. По данным Росстата, в 2020 году стоимость новых автомобилей российского производства выросла на 9,4%, а иномарок — на 10,3%.

Главным драйвером этого роста стали падение курса рубля и повышение ставок утильсбора. А закрытие салонов и остановка производств минувшей весной привели к дефициту автомобилей во втором полугодии, который, в свою очередь, превратил рынок покупателя в рынок продавца. И если раньше дилерам приходилось конкурировать между собой за клиентов, то с наступлением коронакризиса они начали диктовать свои правила игры покупателям.

Стоит отметить, что 85% продаваемых на российском рынке автомобилей производятся у нас в стране, остальные 15% — это импортируемые машины, ценник на которые в первую очередь реагирует на изменение валютных курсов, напоминает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Однако цены на автомобили отечественной сборки также подвержены влиянию девальвации, ведь часть комплектующих поставляется из других стран.

До пандемии мы прогнозировали падение авторынка в 2020 году. Однако в марте, после падения цен на нефть и одновременного роста курсов доллара и евро к рублю стало понятно: автомобили будут дорожать. Аналогичная ситуацию наблюдалась в конце 2014 года, когда сначала резко подпрыгнули курсы валют, а вслед за ними потянулись вверх цены на автомобили. Причём росли они плавно: у тех, кто поднял ценник на авто резко и сразу, практически встали продажи. Сергей Удалов исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»

Большинство компаний увеличивали цены постепенно, в течение года. В марте 2020-го случился новый обвал рубля, затем произошёл локдаун, после которого автопроизводители начали постепенно повышать цены, и делали это с оглядкой друг на друга, чтобы не выбиться из общего тренда. Понимая, что девальвация до добра не доведёт, автолюбители — те, кто был готов поменять старую машину на новую, — старались сделать это как можно быстрее, по «старым рублёвым» ценам.

По словам Сергея Удалова, цены на машины до сих пор не догнали процентную разницу валютных курсов, а это значит, есть потенциал для последующего роста.

В 2021-м производители продолжат поднимать цены, в течение года этот рост может составить 5–10% в зависимости от спроса на те или иные марки и модели. Резерв для повышения цен ещё есть. Вопрос и в том, что будет происходить с курсом рубля и со спросом, — рассуждает эксперт.

То, что повышение цен будет — совершенно очевидно, соглашается председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, российский рубль не сможет укрепиться и продолжит своё снижение по отношению к мировым валютам, с курсом которых коррелируется стоимость автомобилей. Это с одной стороны, с другой — производителям сегодня приходится остро конкурировать между собой, придумывая привлекательные опции для потребителя, а это всё стоит денег.

Думаю, что рост цен будет плавный, просто потому что никакой потребитель не выдержит резкого роста. С другой стороны, нас может ожидать дефицит на рынке. Одновременно с дефицитом может произойти и подорожание. По-моему, всё худшее, что может случиться на авторынке одновременно, произойдёт в 2021 году. Другого прогноза я пока дать не могу. Виктор Похмелкин глава Движения автомобилистов России глава Движения автомобилистов России

По мнению эксперта, производителей ожидает ещё один «сюрприз». Наблюдаемый в конце 2020 года покупательский всплеск был вызван в том числе обесцениванием накоплений граждан. Люди спасали сбережения, вкладывая деньги в недвижимость и автомобили.

Однако всё это не бесконечно и рано или поздно закончится, если уже не закончилось. И, следовательно, очень тяжёлая будет для рынка ситуация: цены будут расти, снижать их некуда, а благосостояние населения при этом не улучшится. Ситуация, прямо сказать, малоприятная и для продавцов, и для покупателей, и для автопроизводителей, — предупреждает Похмелкин.

По мнению некоторых специалистов, повышенный спрос практически исчерпал себя — недостатка в предложении быть не должно, но автоконцерны могут создать искусственный дефицит, сокращая производство для повышения собственной прибыли. Однако Сергей Удалов не разделяет эту точку зрения.

Искусственный дефицит никто создавать не будет. Однако все научены опытом кризисных 2008 и 2014 годов: перепроизводство никому не выгодно. Но это уже не искусственный дефицит, а иной подход к планированию продаж, — поясняет он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовых скидок на автомобили тоже ждать не стоит. Их не было в конце прошлого года, по всей видимости, не будет и в 2021-м. Исключение составят разве что разовые спецпредложения на отдельные модели, полагает исполнительный директор «Автостата».

А вот на вопрос, стоит ли покупать автомобиль в ближайшей перспективе или подождать до лучших времён, если и не поставил экспертов в тупик, то заставил задуматься.

А будут ли лучшие времена? Пока что всё хуже и хуже. Это как обменивать валюту: менять рубль сейчас, ловить момент или подождать? Тут нужно руководствоваться тем, есть ли деньги на автомобиль или нет, острая ли в нём необходимость или можно подождать, — говорит глава Движения автомобилистов России.

По расчётам «Автостата», в 2021 году объём рынка новых легковых автомобилей может составить от 1,25 млн до 1,52 млн единиц, что будет соответствовать либо падению на 12% (пессимистический сценарий), либо росту на 5% (оптимистический) относительно 2020-го. Впрочем, сами эксперты признают: ситуация слишком неопределённая. Однозначно 2021 год будет непростым для российского авторынка, а вот насколько непростым — покажет только время.