Названы западные компании, которые «прибегут» в Россию из-за убытков Аналитик Беляев: западные автосборочные компании прибегут на российский рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные компании, занимающиеся автосборкой, торговлей и работающие в химической промышленности, прибегут на российский рынок из-за убытков, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, несмотря на желание вернуться, у европейских фирм не будет никаких конкурентных преимуществ, поскольку их места занимают другие.

Прибегут немецкие автосборочные компании, торговые и компании, занимающиеся обрабатывающей промышленностью. Вот им надо возвращаться. В торговле место занимается. Теперь у них нет никаких конкурентных преимуществ, чтобы занять место, которое они упустили. На рынке очень трудно вернуться на прежнее место, конкуренты моментально его занимают, — сказал Беляев.

Аналитик отметил, что частично немецкие компании могут попытаться втиснуться в российский автопром, так как они обладают опытом и квалификацией. По мнению Беляева, Россия только выиграет от этого. Кроме того, европейские компании могут вернуться в сферу IT, а Германия занимала серьезные места в химической промышленности, напомнил экономист.

Ранее Reuters сообщил, что убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Такой объем потерь связан с недополученными доходами и списанием российских активов с балансов фирм.