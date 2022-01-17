Названы сроки рассмотрения поправок об индексации пенсий россиян

Поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января внесло в Государственную думу правительство РФ. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Норма внесена в законопроект правительства о социальной пенсии представителям малочисленных народов, уже принятый в первом чтении.

По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году предполагается принять в конце января. Ориентировочно, это может произойти 20 января.

В четверг, наверное, наиболее важный законопроект будет рассмотрен во втором и, я думаю, в третьем чтении — об индексации пенсий на 8,6 %, то есть выше инфляции, — приводит слова Жукова сайт «Вести-Приморье».

По словам первого вице-спикера, после индексации средняя пенсия в России составит 18 984 рубля.

Затем законопроект перейдёт на рассмотрение в верхнюю палату парламента. По заявлению спикера, Совет Федерации готов поддержать его уже 21 января.

Ранее в Минфине рассказали, что с учётом поручения главы государства об индексации пенсий выше уровня инфляции дополнительно потребуется в текущем году 172,7 млрд рублей. Общие расходы на индексацию в 2022 году составят около 550 млрд рублей.