Названы самые полезные финансовые привычки

https://static.news.ru/photo/8a13fc9a-3f0d-11eb-a3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Одна из самых полезных финансовым привычек — ежемесячно откладывать с полученных доходов минимум 5–10% на банковский вклад, а лучше — инвестировать эти средства, однако делать это нужно в начале месяца (в день получения заработной платы), а не в конце, заявила NEWS.ru независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

По мнению эксперта, не нужно специально копить средства, чтобы начать инвестировать.

Сейчас это можно сделать уже менее чем со 100 рублей. Лучше ежемесячно понемногу инвестировать, за счёт регулярности усреднять цену покупки инвестиционных инструментов, чем пытаться накопить побольше, а потом разово инвестировать. В этом случае есть риск выбрать не лучший момент, — пояснила Наталья Смирнова.

Тем, у кого имеются кредиты, эксперт советует хотя бы раз в квартал отслеживать процентную ставку: возможно, появится смысл рефинансировать свой старый кредит, так как рыночные ставки сегодня гораздо ниже тех, что были год-два назад.

В числе полезных финансовых привычек Наталья Смирнова также назвала ежегодный анализ своих доходов и расходов перед подачей налоговой декларации.

Это нужно для того, чтобы оценить свои права на все виды налоговых вычетов. Впоследствии к концу весны вы можете вернуть излишне уплаченные налоги и во многом решить вопрос с деньгами на летний отпуск, — отметила эксперт.

По словам Смирновой, чтобы не брать кредиты на крупные ежегодные покупки, достаточно ежемесячно просто откладывать на депозит 1/12 от суммы обязательных ежегодных расходов (страхование, отпуск). В этом случае деньги можно будет брать из личного фонда, а не просить их у банка.