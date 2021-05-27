Названы риски повышения налогов до 45% для части россиян

https://static.news.ru/photo/e4a69322-bef4-11eb-a9c1-96000091f725_660.jpg Татьяна Школьная Фото: hse.ru

Повышение уровня налоговой нагрузки до 45% для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний и отмена НДФЛ для малоимущих несёт в себе ряд рисков. Такое мнение высказала в беседе с NEWS.ru заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

Она напомнила, что с этого года люди с высокими доходами и так платят повышенную ставку НДФЛ, поэтому новое повышение будет для них ощутимо. Кроме того, в условиях дефицита профессионального предпринимательства и недостаточно развитой налоговой культуры установление высоких ставок заставит граждан уклоняться от уплаты налогов.

Идею об установлении необлагаемого НДФЛ минимума Школьная поддержала, однако отметила, что важно обратить внимание на последствия этой меры для бюджетов регионов. Она призвала обратиться за помощью к научному сообществу для проведения всестороннего анализа и проработки данного предложения с учётом бюджетных последствий вкупе с предложениями по восполнению выпадающих доходов.

Ранее соответствующие инициативы выдвинули специалисты Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. Так, ведомство предложило обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тысячи рублей в месяц), а для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%.