https://static.news.ru/photo/8343ee02-c49d-11e9-ace6-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Самое доступное жильё для студентов в Москве оказалось на юго-востоке города.

Согласно исследованию портала Domofond, двухкомнатная квартира в районе Некрасовка обойдётся в 35,7 тысячи рублей в месяц. При этом в других московских районах аналогичное жильё будет уже на треть дороже.

Если «двушку» в Некрасовке арендуют четыре студента, то каждый будет платить ежемесячно всего лишь 8,9 тысячи рублей.

Кроме того, дешёвое жильё можно найти в Ивановском, где аренда двухкомнатной квартиры в среднем обойдётся в 35,9 тысячи рублей в месяц, или по 9 тысяч из расчёта на четверых жильцов.

Немного дороже можно арендовать квартиру в Вешняках — 36,6 тысячи рублей в месяц.

В десятку самых доступных для проживания студентов районов также вошли Ярославский, Косино-Ухтомский и Лосиноостровский районы, Кузьминки, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.

Дороже всего проживание студентам обойдётся на Арбате, а также в Пресненском районе и на Якиманке. В среднем каждому из четверых студентов придётся заплатить за двухкомнатную квартиру по 30 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».

Ранее News.ru писал о том, что арендовать недвижимость, накапливая при этом необходимую для покупки собственного жилья сумму, оказалось выгоднее, чем оформлять ипотеку, в половине из 44 районов Москвы. Как показало исследование, там сроки выплаты взносов в большинстве случаев превысили время, необходимое семье для накопления средств на однокомнатную квартиру. Районами с самым выгодным кредитом на квартиру оказались Марьина Роща, Головинский и Рязанский.