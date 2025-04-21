Названы продукты, которые резко подешевеют в мае Агроэксперт Плугов: цены на огурцы и помидоры в мае упадут на 12–24%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае в России заметно подешевеют сезонные овощи — огурцы и помидоры, заявил NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Стоимость огурцов упадет на 18–24%, считает эксперт. Цены на помидоры, по его словам, снизятся на 12–18%.

Как правило, в мае продолжается сезонное ослабление цен на огурцы и начинается сезонное снижение цен на помидоры. Мы ожидаем, что в розничном сегменте цены на огурцы в мае по отношению к апрелю ослабеют на 18–24%, на помидоры — на 12–18%, — сказал Плугов.

Также эксперт спрогнозировал снижение цен на куриные яйца. По его словам, в следующем месяце они подешевеют на 6–8%.

Ранее сообщалось, что самым подорожавшим продуктом в несетевой рознице в марте стал плиточный шоколад. По данным исследования компании «Эвотор», за месяц его стоимость увеличилась на 35%. Более чем на 20% выросли цены на какао, горячий шоколад, сыр, сметану и сливки.

В то же время снизились цены на куриное мясо (на 1%), на пельмени и манты (на 2%), а также на яйца и зефир (на 3%), подсчитали аналитики.

До этого россиян предупредили о возможном росте цен на овощи и фрукты по итогу всего года. До конца 2025-го они могут подорожать на 30–50%, допустил в беседе с NEWS.ru доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Он напомнил о рисках для сельскохозяйственного сезона 2025 года из-за непредсказуемых погодных условий, которые оказывают негативное влияние на урожайность, особенно в зоне Черноземья и Центральной России.