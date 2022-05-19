Названы плюсы программы импортозамещения в России Экономист Масленников назвал плюсы программы импортозамещения в России

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Эмоциональное высказывание сенатора Андрея Клишаса про провал программы импортозамещения в России, возможно, связано с новостью о том, что российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций, заявил NEWS.ru экономист Никита Масленников. Тем не менее, по его словам, не стоит говорить о полных неудачах импортозамещения. В частности, Россия существенно продвинулась по продовольственным товарам.

У нас есть определённая зависимость по ряду позиций в продуктовых линейках, но тем не менее прогресс в импортозамещении, прежде всего в аграрном секторе, очевиден. То же само касается наших сыроделов, которые делают товар такой же качественный, как импортный, ничуть не хуже. Мясо птицы закрыто полностью от импорта. Есть, конечно, проблемы, связанные с семенами растений, средствами защиты урожая, но в целом здесь прорыв очевиден. Мы серьёзно продвинулись в обеспечении собственной продовольственной безопасности, — отметил экономист.

Масленников добавил, что по ряду некоторых отраслей можно найти «точечные прорывные вещи», которые показывают движение РФ в направлении импортозамещения. По мнению экономиста, Клишас прав в том смысле, что темпы этого движения были недостаточными.

Это медицинский факт. Он прав, когда напомнил об этом в тех обстоятельствах, когда все активно дискутируют на тему, что такое импортозамещение. Как выстраивать экономическую модель? Пока ещё точку рано ставить. Далеко не всё так очевидно и однозначно. Полностью рассчитывать на то, чтобы всё произошло исключительно своими силами, это синоним технологического отставания, это невозможно. Откуда мы будем брать необходимый импорт из стран Азии и других государств? Как мы выстроим отношения с недружественными странами? — объяснил Масленников.

Экономист подчеркнул, что импортозамещение должно пониматься как освоение новых экспортных возможностей. Если российский производитель находит место на мировых рынках и конкурентоспособен, это означает, что он найдёт место и у себя в стране.

Ранее сенатор Клишас в своём Telegram-канале написал, что программа импортозамещения в России полностью провалилась. По его мнению, это заметно по товарам народного потребления и в других сферах.