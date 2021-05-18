Названы лучшие валюты для сбережений

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Финансисты и эксперты никогда не советуют держать сбережения в одной конкретной валюте и вообще хранить накопления в каком-то одном активе, заявила NEWS.ru представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко.

По словам эксперта, главная идея — это обширная, грамотная диверсификация, которая отвечает целям инвестора — сохранить или приумножить. Во втором случае следует понять, за какой период времени и на какой риск готов согласиться инвестор (высокая доходность — это всегда высокий риск).

Поэтому, конечно, хранить сбережения в какой-то валюте, если речь не идёт о 100 долларах, совершенно точно не стоит. Желательно иметь не менее трёх мировых валют в портфеле, а лучше пять — это доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и китайский юань, — сказала Максименко.

Можно рассмотреть возможность включения в список и некоторых криптовалют, таких как биткоин, эфир, отметила она, добавив, что в этом случае необходимо учитывать уровень терпимости инвестора к риску.

Можно включить сюда же и стейблкоины, которые, по словам эксперта, служат альтернативой доллару США на цифровом рынке.