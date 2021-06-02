Названы главные риски покупки квартиры по переуступке прав

https://static.news.ru/photo/5e67033c-b729-11eb-aec3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До момента окончательной постройки жилого объекта и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет. По факту это покупка воздуха — продавец и покупатель обмениваются правом собственности на несуществующий объект, рассказала NEWS.ru адвокат Ольга Сулим.

По словам эксперта, купить квартиру в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юридических лиц и паевых фондов. Приобретение жилья в ещё строящемся доме называется переуступкой прав требования или договором цессии. Сулим выделила два главных преимущества покупки квартиры по переуступке.

Во-первых, такая недвижимость обходится дешевле, чем приобретённая у застройщика напрямую, разница в стоимости может доходить до 20%. Во-вторых, это возможность приобрести квартиру на самых востребованных этажах либо с хорошим видом из окон, так как чаще всего такое жильё продаётся застройщиком ещё на этапе котлована.

При этом рисков при переуступке намного больше.

Основным минусом является тот факт, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если предыдущий владелец имеет долги или обязательства, они автоматом переходят к новому участнику, — пояснила Сулим.

Юрист подчеркнула, что приобретать квартиру по переуступке стоит лишь у проверенного застройщика, чтобы быть уверенным в сроках сдачи квартир и их качестве, иначе покупатель рискует остаться и без жилья, и без денег.

Эксперт обратила внимание, что в случае покупки недвижимости по договору переуступки предъявлять претензии будет некому. Любые проблемы с квартирой нужно будет решать с застройщиком, инвестор не имеет к ним никакого отношения, уточнила она.

Ещё один минус — чаще всего необходимо оплачивать всю сумму сразу, без возможности рассрочки платежа, — подчеркнула адвокат.

Покупатель, решившийся на приобретение квартиры по переуступке, мотивируется более низкой стоимостью недвижимости, но стоит помнить, что по факту данная сделка — это покупка воздуха, на страх и риск покупателя, указала эксперт. Поэтому в данном случае очень важно тщательно изучить всю документацию и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора, заключила она.