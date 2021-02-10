Названы главные ошибки россиян при падении курса рубля

https://static.news.ru/photo/002a08e0-6c2a-11eb-895b-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Самое первое, что не нужно делать в случае резкого снижения курса российской валюты, это паниковать и бездумно скупать доллары, заявил NEWS.ru эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин.

По словам эксперта, валюту в принципе нужно подкупать регулярно, тогда не будет никаких проблем и хаоса из-за происходящих скачков курса.

Покупать доллары желательно планомерно, частями, каждый месяц или каждые полгода, например. Если до сих пор вы просто хранили рубли, а сейчас вдруг побежите в панике менять их на доллары, — это будет неправильно. В целом вкладываться нужно в активы, которые защищают от инфляции. Конкретные активы я не назову, это всё очень индивидуально, — пояснил эксперт.

Ещё одна ошибка, которую многие совершают при падении курса рубля, — скупать электронику, бытовую технику, автомобили и недвижимость.

Даже в случае введения очередных санкций против России ничего катастрофического не произойдёт. Доллар может подскочить до 80–85 рублей, но потом точно так же вернуться к прежним уровням и даже ниже, — считает эксперт.

Зинин напомнил, как в кризисном 2014 году россияне в панике бросились в обменники и скупали американскую валюту по 85 рублей, а потом в течение нескольких лет наблюдали, как курс доллара медленно, но верно падал. По прогнозу эксперта, в ближайшие два-три года доллар окажется в аналогичной ситуации, поскольку на сегодняшний день «существует много предпосылок к среднесрочному ослаблению американской валюты».

Вместе с тем сформировался тренд на укрепление российской валюты. «Никаких 100 рублей за доллар ожидать не стоит», — заключил Зинин.