Названы главные ошибки россиян при открытии вклада

https://static.news.ru/photo/6f96e38c-ba3c-11eb-b52d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходность банковских вкладов совсем небольшая, но даже её можно лишиться, если забрать деньги досрочно. Одна из главных ошибок вкладчика — это неумение рассчитать свои финансовые возможности, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

По словам эксперта, банковский вклад предполагает временную «заморозку» средств. В большинстве случаев при закрытии вклада ранее оговорённого договором срока вкладчик теряет накопленный доход. И это нужно обязательно учитывать при размещении средств на депозите, отметил Звёздин.

Ошибкой эксперт также назвал открытие инвестиционного вклада в банке, где часть средств вкладывается в акции различных компаний. Инвестиционный вклад может предоставить куда большую доходность, чем обычный, но оборотная сторона медали — инвестиционные риски.

Доходности может не быть вовсе, более того — она может быть отрицательной, — подчеркнул Звёздин.

Зачастую вместе с открытием вклада банк вынуждает клиента оформить другие продукты, например, кредитную карту. Вкладчику следует помнить, что ежегодно за обслуживание карты могут списываться средства даже при условии, что картой не будут пользоваться. В целом эксперт не видит смысла открывать кредитную линию вместе с банковским вкладом.

При этом самым популярным способом «обмана» со стороны банков Звёздин назвал навязывание страховых договоров под видом вклада.

Накопительное страхование жизни предполагает, что клиент в течение определённого времени перечисляет денежные средства. В конце периода он получает деньги плюс инвестиционный доход. Кроме того, на данный тип инвестирования можно получить налоговый вычет. Если наступает страховой случай (например, смерть клиента), то накопленные деньги получают родственники.

С виду одни плюсы, этим и пользуются банки, навязывая свои услуги. Нужно чётко понимать, что если клиент не сможет внести очередной платёж, он лишится части своего капитала и накопленного дохода, — пояснил эксперт.

В чистом виде накопительное страхование жизни нельзя рассматривать как вклад, добавил он.