Названы главные экономические риски 2021 года

https://static.news.ru/photo/f5ae825e-4674-11eb-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

«Нынешнюю ситуацию можно выразить одной метафорой — марафон без финиша, когда продолжаете бежать, не зная, когда завершится сам марафон. У нас тотальная неопределённость во всех сферах, и к этому нужно быть готовыми», — считает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

По словам эксперта, неопределённость связана прежде всего с пандемией. Не добавляет уверенности в завтрашнем дне появление нового штамма коронавируса, что не может не отразиться на экономике.

Всё это очень серьёзно. Главное, чтобы хуже не было, но готовиться нужно именно к такому развитию ситуации. Экономическая активность сейчас на нуле, нет никакого роста в принципе. Экономика страны ещё до пандемии коронавируса находилась в состоянии стагнации, — сказал Гринберг.

Антироссийские санкции будут усиливаться, поскольку нет никаких оснований рассчитывать на обратное, независимо от того, заслуживаем мы их или нет, полагает эксперт. Курсовая волатильность сохранится: в краткосрочном плане рубль может дорожать, но в среднесрочном и долгосрочном — падать. Спрос на углеводороды будет сокращаться. Пока Россия остаётся крупнейшим поставщиком газа и нефтепродуктов в Европу.

«Доля российской нефти занимает около трети, а газа — 40%, и это не шутка. Однако Европа взяла курс на достижение климатической нейтральности. А это значит, что место природного газа займут возобновляемые источники энергии. Это произойдёт не сразу, но к этому нужно готовиться уже сейчас, позаботиться о том, чтобы диверсифицировать нашу экономику, прежде всего — структуру экспорта. В противном случае мы всё время будем испытывать неуверенность в экономическом плане», — пояснил экономист.

По мнению эксперта, сегодня очень важно поддержать малый и средний бизнес, а государство не спешит этого делать.

Деньги, выделяемые для поддержки экономики, как правило, идут на финансовые рынки, и там происходят спекуляции. А что же с реальной экономикой? Откуда нам ждать прироста ВВП? Его не будет, и надо выдержать и это, — отметил экономист.

В будущем году особой проблемой станет растущий уровень бедности населения. Причём беднеть будут все — и богатые, и малообеспеченные. Только для последних последствия окажутся гораздо серьёзнее.

«Половина населения страны говорит, что им не хватает денег на жизнь. Это субъективные оценки, но они, наверное, важнее объективных. Мир такой, каким его воспринимают люди, а не такой, каким нам его показывают с помощью статистики, заявляя, что где-то у кого-то что-то там выросло. На самом деле ситуация серьёзная: за восемь лет реальные доходы снизились на 12–13%», — сказал Гринберг.

По мнению эксперта, государство должно быть «пощедрее». Пора воспользоваться накопленными резервами для поддержания экономики, бизнеса и граждан.

«Я понимаю власти, они, возможно, ждут ещё более чёрного дня. С другой стороны, мы все помним поговорку „Скупой платит дважды“. Понятно, что они опасаются роста инфляции, но тут приходится выбирать меньшее из двух зол. Сейчас мы боремся с бедностью, а это важнее», — заключил эксперт.